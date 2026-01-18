K. UNDERWOOD MUERE ATROPELLADA EN NUEVA YORK

El mundo de la televisión infantil vuelve a vestirse de luto, pues, la mañana de este viernes, diversos medios estadounidenses confirmaron el fallecimiento de la exactriz Kianna Underwood, quien perdió la vida tras ser atropellada en el barrio de Brownsville, en Brooklyn, Nueva York.

De acuerdo con información del medio TMZ, el trágico incidente ocurrió alrededor de las 6:50 horas del viernes, cuando una camioneta SUV negra embistió a la exfigura televisiva de 33 años, mientras cruzaba la intersección de la avenida Pitkin y Mother Gaston Boulevard. Luego, fue impactada nuevamente por un segundo vehículo, un sedán de color gris.

Los reportes policiales señalan que Underwood falleció en el lugar de los hechos a causa de un severo traumatismo en la cabeza y el torso, luego de que su cuerpo fuera arrastrado por casi dos cuadras. Hasta el momento, la investigación del caso se mantiene abierta y no se han realizado arrestos, ya que el conductor involucrado se dio a la fuga tras el accidente.