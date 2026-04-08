KANYE WEST VETADO EN REINO UNIDO

Al rapero conocido como Kanye West se le prohibió la entrada al Reino Unido este martes, donde estaba previsto que encabezara el festival Wireless en julio, tras una reacción adversa por el historial de comentarios antisemitas de Ye.

Los organizadores del festival cancelaron el evento al aire libre de tres días como resultado de la prohibición de viaje y señalaron que quienes habían comprado entradas recibirían reembolsos.

Ye había obtenido una autorización electrónica de viaje, que ahora fue retirada con el argumento de que su presencia en el Reino Unido no sería "conducente al bien público", informó la BBC, citando al Ministerio del Interior.

Se esperaba que el rapero, que cambió su nombre en 2021, ofreciera sus primeras fechas en el Reino Unido en más de una década ante unos 150.000 asistentes durante tres noches, del 10 al 12 de julio, en el festival Wireless, en Finsbury Park, en Londres. Aún no se habían anunciado otros artistas del festival.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí