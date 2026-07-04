Karlovy Vary premia a Dustin Hoffman y Maggie Gyllenhaal

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Los actores estadounidenses Dustin Hoffman y Maggie Gyllenhaal fueron galardonados este viernes en el Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary por su contribución artística al cine mundial.

En la gala de inauguración de la 60ª edición del prestigioso certamen que se celebra cada verano en la ciudad balneario checa, Hoffman recibió el Globo de Cristal, mientras que Gyllenhaal obtuvo el Premio del Presidente.

Tras agradecer los reconocimientos, ambos cineastas rememoraron sus visitas anteriores a Karlovy Vary y reflexionaron sobre el momento en que descubrieron su vocación artística.

Gyllenhaal (1977), directora, guionista, actriz y productora, explicó que cuando estudiaba en la Universidad de Columbia viajó a Praga para cursar un semestre, y recordó el día en que acudió al teatro Divadlo Na Zábradlí a ver una versión experimental de ´La gaviota´, de Anton Chéjov.

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"Ayer me contaron que el actor que interpretaba a Trigorin era Jirí Bartoska", evocó la actriz sobre el destacado intérprete y productor checo, quien presidió el festival desde 1994 hasta su fallecimiento en 2025.

Por su parte, Hoffman habló, entre los encendidos aplausos del público, de la fortuna que ha tenido al poder dedicarse a su profesión.

"Me enamoré de la actuación porque fue la primera vez que me sentí perdido en el tiempo. Sabía instintivamente que así era como quería vivir; quería estar absorto por el tiempo porque me hacía sentir vivo", confesó el veterano actor que la próxima semana cumple 89 años.