Sin cambio de horario, el México vs. Inglaterra: Brugada

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Tras las especulaciones de un posible cambio de horario en el partido entre México e Inglaterra correspondiente a los Octavos de Final del Mundial de 2026, la FIFA mantendría el horario establecido originalmente desde la definición de las llaves de la fase de eliminación directa.

Clara Brugada, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, informó en conferencia de prensa que el organismo no informó a las autoridades sobre un posible cambio.

"Estamos en contacto con FIFA acerca del horario, que nos va a informar si hay algún cambio, esperamos un ratito y yo creo que durante la conferencia nos van a confirmar", indicó la mandataria capitalina al iniciar una rueda de prensa.

Reportes preliminares emitidos por la cadena de televisión deportiva Claro Sports revelaron que la modificación obedecería estrictamente a los pronósticos meteorológicos de la Ciudad de México, los cuales proyectan una fuerte tormenta eléctrica con caída de granizo sobre la zona sur de la capital durante la tarde y noche dominical.

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El periódico británico BBC también anunció en su medio digital el cambio de horario del cotejo citando a fuentes cercanas a la FIFA.