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NUEVOS RETOS EN EL CLUB DEPORTIVO POTOSINO

ENTREGAN NOMBRAMIENTOS A PRESIDENTES DE COMISIONES

Por Maru Bustos PULSO

Julio 03, 2026 03:00 a.m.
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En preámbulo a un desayuno, los nuevos representantes de las comisiones del Club Deportivo Potosino recibieron sus nombramientos para el ejercicio 2026-2027.

Vicente Ruiz Rodríguez, presidente del Consejo de Administración, con sus compañeros directivos, encabezaron el evento.

Los socios que presidirán las comisiones deportivas, institucionales y de Asamblea del Club, se comprometieron a desempeñar con entrega y lealtad los cargos que les han sido asignados. Además, a sumar esfuerzos con sus compañeros, así como a trabajar en beneficio de las familias del club.

Lupita Padilla de Ruiz es presidenta de la Comisión de Sociales y con su equipo de colaboradoras prepara atractivos eventos para fechas próximas.

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