NUEVOS RETOS EN EL CLUB DEPORTIVO POTOSINO
ENTREGAN NOMBRAMIENTOS A PRESIDENTES DE COMISIONES
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En preámbulo a un desayuno, los nuevos representantes de las comisiones del Club Deportivo Potosino recibieron sus nombramientos para el ejercicio 2026-2027.
Vicente Ruiz Rodríguez, presidente del Consejo de Administración, con sus compañeros directivos, encabezaron el evento.
Los socios que presidirán las comisiones deportivas, institucionales y de Asamblea del Club, se comprometieron a desempeñar con entrega y lealtad los cargos que les han sido asignados. Además, a sumar esfuerzos con sus compañeros, así como a trabajar en beneficio de las familias del club.
Lupita Padilla de Ruiz es presidenta de la Comisión de Sociales y con su equipo de colaboradoras prepara atractivos eventos para fechas próximas.
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