logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

NUEVOS RETOS EN EL CLUB DEPORTIVO POTOSINO

Fotogalería

NUEVOS RETOS EN EL CLUB DEPORTIVO POTOSINO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

PRI denuncia aumento de fraudes telefónicos en México

Cifras oficiales muestran que el fraude y la extorsión son delitos en aumento que afectan a millones de familias.

Por El Universal

Julio 03, 2026 04:11 p.m.
A
PRI denuncia aumento de fraudes telefónicos en México
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Ante el incremento de la extorsión telefónica y el fraude digital en México, el PRI en el Senado exhortó a las autoridades federales y estatales al fortalecimiento de las estrategias permanentes de prevención, información, investigación y combate contra estos delitos, responsables de afectaciones al patrimonio y la seguridad de millones de familias mexicanas.


      Advirtieron que las organizaciones delictivas han sofisticado sus métodos mediante técnicas de ingeniería social, phishing, smishing, vishing, clonación de cuentas de mensajería, falsos secuestros, ofertas de empleo fraudulentas, inversiones falsas e incluso el uso de inteligencia artificial para la creación de audios y videos manipulados que facilitan el engaño a las víctimas.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Por ello, exhortaron a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, la Fiscalía General de la República y las autoridades estatales al fortalecimiento de las campañas de prevención, la cultura de la ciberseguridad, la coordinación institucional, la investigación especializada y los mecanismos de identificación, monitoreo y bloqueo de números telefónicos y plataformas utilizadas para la comisión de extorsiones y fraudes digitales, con pleno respeto a los derechos humanos y la protección de los datos personales.
      Destacaron que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2024, el fraude encabezó la incidencia delictiva en el país durante 2023, con 6 mil 962 delitos por cada 100 mil habitantes, mientras que la extorsión ocupó el tercer lugar, con 5 mil 213 casos por cada 100 mil habitantes. Además, el Censo Nacional de Seguridad Pública Federal 2024 registró 4 mil 114 incidentes de extorsión cibernética, 4 mil 504 fraudes diversos, 6 mil 303 fraudes relacionados con comercio electrónico y 10 mil 300 robos de contraseñas en redes sociales, cifras que reflejan la creciente sofisticación de la delincuencia digital.
      Asimismo, señalaron que la CONDUSEF ha documentado un aumento sostenido en las reclamaciones por operaciones bancarias no reconocidas, robo de identidad y fraude electrónico, mientras que una parte importante de estos delitos permanece sin denuncia, situación que dificulta la identificación de patrones delictivos y la desarticulación de las organizaciones criminales.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      PRI denuncia aumento de fraudes telefónicos en México
      PRI denuncia aumento de fraudes telefónicos en México

      PRI denuncia aumento de fraudes telefónicos en México

      SLP

      El Universal

      Cifras oficiales muestran que el fraude y la extorsión son delitos en aumento que afectan a millones de familias.

      Ampliarán Ley Seca en CDMX por partido México-Inglaterra
      Ampliarán Ley Seca en CDMX por partido México-Inglaterra

      Ampliarán Ley Seca en CDMX por partido México-Inglaterra

      SLP

      El Universal

      El aforo en el Ángel de la Independencia se limitará a 25 mil personas para evitar aglomeraciones

      Mundial 2026 impulsa consumo y turismo en México
      Mundial 2026 impulsa consumo y turismo en México

      Mundial 2026 impulsa consumo y turismo en México

      SLP

      El Universal

      La Copa Mundial 2026 representa una oportunidad para la promoción turística y el crecimiento económico a largo plazo en México.

      Harfuch: combate a extorsión es prioridad en Michoacán
      Harfuch: combate a extorsión es prioridad en Michoacán

      Harfuch: combate a extorsión es prioridad en Michoacán

      SLP

      El Universal

      La coordinación federal y estatal busca proteger a la ciudadanía y evitar impunidad en Michoacán.