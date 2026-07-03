Bolsa de México cae 0.25 % en la semana

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La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) perdió este viernes un ligero 0,02 %, para acumular una pérdida semanal del 0,25 %, ligar tres semanas a la baja, y ubicar a su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) en las 67.060,49 unidades, en una semana de avances en la mayoría de los mercados del mundo.

Mercado global y expectativas de la Fed

"El mercado de capitales cerró la semana con ganancias generalizadas a nivel global, ante la expectativa de que la Fed será menos restrictiva en el año, tras la publicación del reporte de empleo de junio en Estados Unidos", explicó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

En México, apuntó la experta, el IPC cerró la semana con una pérdida de 0,25 % para acumular caídas en cuatro de las últimas cinco semanas.

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Desempeño de emisoras y volumen negociado

Al interior del mercado mexicano, indicó Siller, destacaron las pérdidas semanales de las emisoras: Grupo Carso (-5,46 %), América Móvil (-2,89 %), Arca Continental (-2,19 %), Volaris (-2,14 %) y Walmex (-1,36 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del Grupo Financiero Actinver, señaló que, pese al retroceso semanal, el índice mexicano registra un avance del 4,28 % en lo que va del año.

"Por emisora, 20 de las 35 que componen el índice terminaron en terreno negativo", añadió Covarrubias.

Regional y Banorte lideraron los avances, mientras que Grupo Carso, América Móvil y Arca Continental fueron las más rezagadas.

En la jornada, el peso mexicano no registró variación porcentual frente al dólar, al cotizar en 17,48 unidades por billete verde, mismas que en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 37 millones de títulos por un importe de 2.592 millones de pesos (unos 148 millones de dólares).

De las 264 empresas que cotizaron en la sesión, 147 cerraron con sus precios al alza, 103 registraron pérdidas y 14 se mantuvieron sin cambios.

Los títulos con mayor variación al alza fueron del club de fútbol América (AGUILAS CPO), con el 2,23 %; de la firma de materiales de construcción Grupo Lamosa (LAMOSA), con el 2,09 %, y de la empresa de almacenamiento, conducción y mejoramiento de agua Grupo Rotoplas (AGUA), con el 1,76 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la aerolínea Aeroméxico (AERO), con el -3,84 %; de la productora y distribuidora de productos diversos Nutrisa (NUTRISA A), con el -2,62 %, y de la cadena de supermercados Organización Soriana (SORIANA B), con el -2,57 %.