Héctor Serrano deja comisión para periodistas tras críticas

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A cuatro días de su instalación, la Comisión Especial de Atención a Periodistas del Congreso del Estado registró su primera modificación en su integración.

El diputado Héctor Serrano Cortés se excusó de formar parte del órgano legislativo y solicitó a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) que su lugar sea ocupado por un diputado o diputada de otra corriente política, informó el Congreso del Estado mediante un comunicado.

"El diputado Héctor Serrano Cortés, se excusó ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de integrar la Comisión Especial de Atención a Periodistas del Congreso del Estado, y solicita que se integre a un diputado o diputada de otra corriente política. Agradece el apoyo mostrado por las y los integrantes de la LXIV Legislatura", cita el documento.

La comisión fue instalada el pasado 30 de junio, luego de que su creación fuera incorporada al orden del día de una sesión extraordinaria mediante un acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

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Su integración quedó conformada por la diputada Dolores Robles Chairez, como presidenta, además de Sara Rocha Medina, Héctor Serrano Cortés y Marco Antonio Gama Basarte.

Tras su instalación, periodistas cuestionaron la integración de la comisión al señalar que algunos de sus integrantes han mantenido confrontaciones públicas, denuncias o señalamientos relacionados con comunicadores.

Entre ellos se encontraba Héctor Serrano Cortés, impulsor de la denominada "Ley Serrano", una reforma penal cuestionada por organizaciones internacionales y periodistas por su impacto en la libertad de expresión.

También fue cuestionada la inclusión de Sara Rocha Medina, presidenta de la Mesa Directiva.

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