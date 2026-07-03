Egipto vence a Australia en penales y avanza en Mundial

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Hossam Abdelmaguid convirtió el remate decisivo en la tanda de penales, y Egipto emergió victoriosa en una fase de eliminación directa del Mundial al vencer el viernes 4-2 a Australia desde los 11 pasos tras un empate 1-1.

El arquero australiano Mathew Ryan no pudo atajar ninguno de los cuatro lanzamientos de Egipto tras reemplazar al titular Patrick Beach hacia el final de la prórroga.

La victoria se cristalizó en el cuarto Mundial de Egipto. Australia sigue sin poder sobrevivir un mata-mata del Mundial y sufrió su tercera caída en estas instancias.

Acto seguido, Egipto enfrentará al campeón defensor Argentina o Cabo Verde en los octavos de final el martes en Atlanta.

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Harry Soutar abrió la tanda al fallar alto para Australia, y Lucas Herrington, de 18 años, estrelló el balón en el travesaño en el cuarto intento, lo que dejó servido el penal definitivo de Abdelmaguid.

Los otros anotadores de Egipto en la tanda fueron Mahmoud Saber, Ramy Rabia y Mohamed Salah, el exastro del Liverpool, quien fue titular tras sufrir una dolencia de isquiotibiales en el cierre de la fase de grupos.

Jackson Irvine y Awer Mabil marcaron en la tanda para Australia.

Emam Ashour puso en ventaja a Egipto en el tiempo reglamentario al anotar en el minuto 13. Australia igualó el partido en el 55, cuando el defensor egipcio Mohamed Hany se convirtió en el primer jugador en marcar dos autogoles en un mismo Mundial.

El autogol se produjo cuando Aiden O'Neill cobró un tiro libre desde la izquierda del área y Hany cabeceó el balón hacia su propio arco, superando al arquero Mostafa Shoubir. Su otro autogol fue en el empate 1-1 contra Bélgica en la fase de grupos.

Menos de 10 minutos antes, Hany quedó tendido cerca del mismo lugar tras chocar con Connor Metcalfe en un intento de cabezazo del mediocampista australiano. El personal médico atendió a Hany con una camilla esperando cerca, pero lo ayudaron a incorporarse y continuó en el partido tras lo que pareció una evaluación por conmoción cerebral.

Las únicas anotaciones de Australia en rondas de eliminación directa del Mundial han sido mediante dos autogoles. Los Socceroos perdieron 1-0 ante Italia en 2006 y cayeron 2-1 ante Argentina hace cuatro años en Qatar. La diana contra Argentina fue un autogol de Enzo Fernández.

Omar Marmoush tuvo una gran oportunidad de darle a Egipto una ventaja de dos goles en los primeros segundos del segundo tiempo, pero su remate se fue desviado.

El cambio tardío de arquero, con el ingreso de Ryan, de 34 años, para su presentación internacional número 105, se produjo pese a varias atajadas de mérito de Beach, de 22 años, que disputaba apenas su sexto partido con los Socceroos.

Beach se estiró para desviar un cabezazo de Rabia en los instantes finales del tiempo reglamentario, y segundos después tuvo una atajada mucho más sencilla ante un disparo de Salah.

Egipto tuvo una oportunidad más antes del final del tiempo reglamentario, pero el remate de Haissem Hassan fue desviado por la rodilla de Souttar.