Karol G clausura Coachella 2026 con fusión de géneros latinos

CIUDAD DE MÉXICO, abril 13 (EL UNIVERSAL).- La cantante colombiana

convirtió su presentación en el Coachella en una celebración de la música latina, fusionando géneros que van desde el reggaetón hasta el mariachi, en un espectáculo que desató la euforia del público en California.

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El show arrancó con "", donde apareció con una falda de estampado de jaguar en un escenario que simulaba una cueva, mientras sus bailarines, caracterizados como cavernícolas, marcaban el ritmo del inicio.La energía continuó con temas como "", "" y "", encendiendo a los asistentes, entre ellos decenas de fans latinos que ondeaban sus banderas y coreaban cada canción.Uno de los primeros momentos destacados llegó con "", cuandoapareció como invitada especial, elevando la temperatura del escenario contotal.-----De laalllevó el espectáculo por distintos géneros sin perder intensidad. Con "" dominó el, para después dar paso al merengue y los ritmos tropicales con "".El momento más celebrado por el público mexicano llegó cuando la cantante preguntó: "¿cuántahay esta noche?", dando entrada ade Cindy Shea, quienes la acompañaron en una interpretación de ""."Voy a darles una pequeña prueba de nuestra", dijo emocionada.El homenaje continuó con una versión al estilo de telenovela de "", donde los sonidos del mariachi, las trompetas, violines y guitarrones tomaron el escenario.-----Invitados de peso y nostalgia reguetoneraLa noche siguió con "", donde apareció, en una versión que combinó pop urbano con mariachi, sorprendiendo al público.Más adelante, eltomó protagonismo con la llegada de, quien encendió la fiesta con "", "Mayor que yo" y "Rakata", desatando la nostalgia entre los asistentes."A esta noche tengo aquí a una leyenda del reggaetón y la...", gritóantes de su entrada.-----Uncon mensaje y emociónEn la recta final,interpretó temas como "", "" y "", además de rendir homenaje acon "", en un momento cargado deAntes de despedirse, la artista envió un mensaje a la comunidad migrante:"Esto es por mi comunidad latina.y espíritu fuerte. Enorgullézcanse de ser latinos".Aunque el tiempo jugaba en su contra, cerró con "", uno de sus temas más esperados,dejó claro que su presentación no solo fue un concierto más, sino unade lay que sigue presente en las nuevas generaciones.