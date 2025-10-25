Katy Perry, 41 años entre música, cine y un romance

Katy Perry es una de las estrellas en este vasto cielo de celebridades. Este sábado, la cantante estadounidense cumple 41 años, entre éxitos mundiales como el disruptivo "I kissed a girl", a verdaderos himnos como "Roar" , y romances significativos como el actual con el exprimer ministro canadiense Justin Trudeau.

Nacida bajo el nombre de Katheryn Elizabeth Hudson, la cantante californiana decidió cambiar su apellido artístico para evitar confusiones con la actriz Kate Hudson. Eligió Perry, el apellido de soltera de su madre, con el que construyó y solidificó su carrera musical.

Sus primeros años en la música fueron en el gospel, donde lanzó su primer álbum bajo el nombre de Katy Hudson. Aunque este proyecto no tuvo éxito, le ayudó a forjar su estilo. Tiempo después se encaminó completamente al pop, donde conquistó al mundo entero con sus composiciones y un sonido fresco y atrevido como "I kissed a girl".

Previo a que su carrera en la música despegara a lo que es hoy, Perry soñaba también con ser parte del mundo del cine, por lo que en 1999 audicionó para la película de los hermanos Wachowski "The Matrix", uno de los filmes más icónicos del cine. Aunque no fue seleccionada, la experiencia la motivó a formar parte del mundo del espectáculo.

En el terreno del amor, la cantante californiana también ha tenido célebres relaciones con artistas, como John Mayer, uno de los romances más mediáticos y de más altibajos en la carrera de la cantante.

También está su relación más larga y significativa con el actor Orlando Bloom, caracterizada por ser intermitente en un inicio y por terminar con un compromiso y la llegada de su primera hija, Daisy Dove Bloom, nacida en agosto de 2020. Después de casi una década juntos, medios internacionales informaron en junio y julio de 2025 que la pareja había roto su compromiso y puesto fin a su relación.

Pero el amor flota en el aire. La relación entre Katy Perry y el exprimer ministro canadiense Justin Trudeau es la más reciente y sorprendente en la vida de la cantante californiana y, desde luego, ha sido objeto de atención mediática. Los rumores de esta conexión se dieron poco después de que Perry confirmara su separación de Bloom.

Fueron vistos por primera vez cenando juntos de manera discreta en un restaurante de lujo en Montreal, Canadá. Posteriormente, Trudeau asistió a uno de los conciertos de la gira de Katy Perry en ese país. La cantante se dice contenta de cómo va su nueva relación, aunque desean mantener un perfil bajo, según el medio estadounidense Us Weekly.