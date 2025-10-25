GRACIELA ITURBIDE, PREMIO PRINCESA DE ASTURIAS 2025

logo pulso
Por El Universal

Octubre 25, 2025 03:00 a.m.
La fotógrafa mexicana Graciela Iturbide recibió el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2025, en una ceremonia que se llevó a cabo en Oviedo, España.

“La foto no es la verdad, sino la interpretación de la realidad”, afirmó Iturbide en su discurso de aceptación, frente a la familia real de España y personalidades internacionales, entre ellas el cineasta Alejandro González Iñárritu.

     La fotógrafa contó que ha pasado medio siglo de su vida mirando el mundo por una pequeña ventanilla y que es la fotografía el medio que le ha permitido conocerlo. 

       “Todo lo que fotografié a lo largo de mi vida me ha llenado el espíritu”, añadió.

   La fotógrafa explicó que sus imágenes son resultado del azar y un reflejo de lo que ve en México. Sin embargo, rechaza cuando la gente dice que sus fotografías “son México”, “son Graciela Iturbide”, es lo que contesta ante tal afirmación.

Aun así, “no me siento dueña de mis imágenes”, confesó y reconoció que sus fotos, como “Mujer Ángel” y “Nuestra Señora de las Iguanas”, forman parte del imaginario mexicano. 

