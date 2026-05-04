La fuerza acompaña al 4 de mayo

Cada 4 de mayo, millones de seguidores de Star Wars celebran el llamado Día de Star Wars, una fecha que nació del juego de palabras en inglés entre "May the Force be with you" y "May the Fourth be with you".

Aunque no se trata de una conmemoración oficial creada originalmente por Lucasfilm, la fecha fue adoptada por los fans y con el paso del tiempo se convirtió en una celebración global, con maratones de películas, publicaciones en redes sociales, eventos temáticos, disfraces y promociones relacionadas con la saga.

La franquicia creada por George Lucas debutó en 1977 con Star Wars: Episode IV - A New Hope y desde entonces se consolidó como uno de los fenómenos más importantes del cine, la televisión, los videojuegos, los cómics y la cultura popular.

Personajes como Luke Skywalker, Darth Vader, Leia Organa, Han Solo, Yoda, Obi-Wan Kenobi y R2-D2 forman parte del imaginario colectivo de varias generaciones, mientras que frases como "Que la fuerza te acompañe" siguen vigentes casi cinco décadas después.

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Así, entre sables de luz, naves espaciales y debates eternos entre el lado luminoso y el lado oscuro, el Día de Star Wars vuelve a recordar que la fuerza sigue muy presente entre sus seguidores.