Ejecutan a dos hombres en Culiacán

CULIACÁN, Sin.- La violencia no cesa en la capital del estado, dos nuevos asesinatos a balazos se registraron en zonas distintas, una de las víctimas de nombre Jaime "N", de 55 años de edad, fue privado de la vida, en el interior de un bar, en las inmediaciones del Mercado de Abastos en la parte sur.

Según los datos, esta persona, vecino de la colonia Emiliano Zapata convivía en el bar denominado "Rancho Grande", cuando al parecer, entró una persona del sexo masculino, cuyas características no se dieron a conocer y sin medir palabra le disparó en varias ocasiones y luego abandonó el lugar.

Los clientes y el encargado del bar reportaron el hecho a las líneas de emergencia por lo que al presentarse los cuerpos de auxilio, policías y militares, determinaron que esta persona no presentaba signos vitales.

En el estacionamiento de una tienda de autoservicio, ubicada en el boulevard Ejército de Occidente, del fraccionamiento Urbivilla del Sol, José Alfredo "N", de 33 años de edad, quien se encontraba al volante de un automóvil parado fue asesinado de varios disparos por personas desconocidas.

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José Alfredo "N", al encontrarse estacionado en dicho sitio, a bordo de un automóvil Nissan Versa, color tinto, fue atacado por lo menos por una persona que le disparó en varias ocasiones, varios de los impactos, se incrustaron en la carrocería.