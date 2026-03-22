La Oficina México sin confirmación de segunda temporada

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 22 (EL UNIVERSAL).- La nueva producción mexicana estilo mockumentary -falso documental- "La Oficina", basada en el hit mundial de origen británico "The Office", llegó a Amazon Prime Video el pasado 13 de marzo, y en menos de 10 días, ya se convirtió en uno de los estrenos más populares del año.

La serie mexicana La Oficina estrenó ocho capítulos y se volvió popular en Amazon Prime.

Situada en las oficinas de la empresa Olimpo (en Aguascalientes), un negocio de jabones que forma parte del legado de la familia Ponce, esta serie pretende retratar la vida laboral en el país, en la que el nepotismo, el ego, el estilo godín y los usuales conflictos entre colegas toman protagonismo, obviamente sin olvidar el clásico humor y la comedia que caracterizan al programa.

La nueva serie ha sido más que bien recibida por parte del público mexicano, con millones de personas que, desde su lanzamiento, han devorado los ocho capítulos con los que cuenta la temporada y ya se están preguntando cuándo llegará la segunda entrega.

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Actor Fernando Bonilla explicó que no hay información oficial sobre una segunda temporada.

De acuerdo con declaraciones del actor e influencer Fernando Bonilla, quien interpreta a Jerónimo Ponce III en "La Oficina", la serie no ha sido renovada para una segunda temporada todavía.

Por medio de una dinámica de "preguntas y respuestas" en Instagram, Bonilla explicó que hasta el momento no se les ha informado de que esté en marcha una nueva temporada, sin embargo, que los fans pueden ayudar a que se logre esto reproduciendo la serie, recomendándola y viéndola de nuevo:

"No tenemos ninguna información por el momento. Lo mejor que podemos hacer para que haya una segunda, tercera, cuarta o quinta, y más temporadas, pues es verla, recomendarla y que más gente la vea, y volverla a ver. Y bueno, así, ojalá que nos renueven", explicó en un reel publicado a su perfil.

Se invita a los seguidores a promover la serie para lograr su renovación.

En la publicación el actor también pidió a sus fans y seguidores que "molesten" a Prime Video en redes sociales con la finalidad de que se produzca una nueva temporada.

Este llamado se refiere a que usuarios e internautas comiencen un movimiento digital en el que comenten sobre la serie y etiqueten a la empresa, con el fin de llamar su atención para la renovación del título.