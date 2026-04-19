Lejos de escándalos, así llega Luis Miguel a los 56 años

CIUDAD DE MÉXICO, abril 19 (EL UNIVERSAL).- "El Sol"

y a diferencia de otros momentos de su carrera, este podría ser el más tranquilo de su vida.

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Nacido el 19 de abril,se ha forjado toda una reputación. Desde joven estuvo rodeado de, cuestionamientos y rumores en torno a su vida, tanto profesional como personal; sin embargo, ahora, parece estar en su mejor momento.Y es que, después dede, Micky no solo continúa siendo uno de los artistas más importantes de la música en español; sino que ha logradoEs uno de loscon mayor recaudación en taquillas y mantienede presentaciones en recintos como el Auditorio Nacional y la Arena CDMX; esto gracias a su más reciente tour "2023-2024", que lo llevó a más de 20 países.Además, aunque ya han pasado casi nueve años desde el lanzamiento de su, "", su catálogo musical es uno de los más escuchados en plataformas de streaming. En Spotify suma más demensuales y temas "Ahora te puedes marchar" superan (y por mucho) los 100 millones de reproducciones.En cuanto a su vida personal, desde 2022 encontró laal lado de, con quien, alejado de los reflectores.Por si fuera poco, se encuentra mucho más cerca de sus hijos. En 2023 viajó hasta la toscana italiana para estar presenta en lade su hija,y, para antes de que terminara el 2024, se reencontró con Miguel y Daniel, susy fruto de su relación con Aracely Arámbula.De acuerdo con el portal Celebrity Networth, "El Sol" tiene unade, entre giras, regalías, suy las reproducciones de sus canciones.El punto al que llega no es casual. Después de años de altibajos, su figura parece haber encontrado unentre. No hay apariciones ni declaraciones constantes, porque no las necesita, prefiere que sea su música y su talento los que hablen por él.