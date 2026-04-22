Lorena Herrera perdió trabajos cuando Facundo dijo que era hombre

CIUDAD DE MÉXICO, abril 22 (EL UNIVERSAL).- Han pasado 23 años desde que

dijo que

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era hombre y lasigue viviendo los efectos colaterales de eseque, por años, le bloqueó varias oportunidades de trabajo y también produjo que perdiera gran parte del público que la seguía: hombres heterosexuales.asistió a la fiesta de cumpleaños de Fabián Lavalle y, ahí, en donde también se encontraban algunos miembros de la, fue cuestionada acerca de aquella especulación quedivulgó hace años, a través de la que aseveraba que laera, en realidad, un hombre y que el conductor sigue mencionado de vez en cuando.Ladijo que, a estas alturas, los decires deno le quitaban el sueño, aunque reconoció que aún hay muchas personas que creen que es verdad."Ya fueron tanto tiempo y han permanecido (los) a lo largo de, hay gente que lo cree, realmente, pero ya son tantos años con esto que, a mí, ya me da exactamente lo mismo, me da igual".A pesar de que esosno son más que atendidos por su, Lorena recuerda que, en su momento, no sólo la afectaron personalmente, sino de forma profesional, cuando perdió muchosy propuestas de trabajo de aquellos que sí creyeron en las palabras del"¿Sabes cuántosa mí se me han caído por esa estupidez que él dijo?, muchos".Sustambién se retiraron pues, por esa época, eran los hombres quienes consumían su trabajo y, ahora, luego de más de dos, es el públicoquien más le muestra solidaridad y apoyo."Simplemente yo perdí todo mia raíz de su estupidez".Fue así que, a través de las cámaras, "Lore" retó al conductor, sugiriendo que, si ella demuestra que losson falsos, este tendría que pagarle 4 millones de pesos.te, venga, ¿cuánto me vas a dar?, dejémoslo en 4 millones, yo te demuestro y tú demuéstrame lo que has dicho durante veintitantos años".En unacon, hace cinco años,rememoró que fue cuando Lorena estuvo de invitada en su programa que ella sugirió, a él y a sus productores, aparentar una discusión en el foro, lo que lo ayudó aumentar los niveles de rating, como nunca antes los había logrado.En otra ocasión, según cuenta el conductor, se encontraron en uny ahí celebraron el éxito que supuso el, pero en cuanto Herrera se habría percatado que loslos observaban, habría tomado una postura distinta, lo que le dio pie apara, posteriormente, poner en duda el género de la, situación con la que ella no estuvo de acuerdo."Empezamos a platicar de 'no mam*s, qué cag*do, nos fue cabr... con el programa, qué chida eres, gracias', y en eso, poom, vemos una cámara y entonces me empieza a agredir, insultar y me suelta unay se va, yo entendí el punto, qué ídola, me dejé ir y dije 'es hombre', eso no le gustó, sí sé que no le gustó porque, además, todos sus, cada vez que tenía nuevo novio, su novio me quería madrear porque yo había dicho que su novia era hombre, yo creía que era un buen insulto, me parecía 'raitinguero'".