Los looks más destacados de la alfombra roja de los Premios Emmy 2025

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 14 (EL UNIVERSAL).- Esta noche, en el Peacock Theater de Los Ángeles se llevará a cabo la 77 entrega de los premios Emmy, una que ya tiene grandes favoritos "The Office", "Severance" y "The Last of Us".

Y precisamente, uno de los primeros en aparecer en la alfombra roja, previa a la ceremonia, fue Ben Stiller, productor y director de "Severance".

Ataviado en un impecable smoking negro el comediante aseguró que jamás se imaginó el éxito que esta serie tendría, y sobre todo la conexión que lograrían con el público, la cual agradece infinitamente.

"Es increíble que tan comprometidos estaban los fans con el show. Les importa los personanajes y el show tanto como nosotros y eso es algo hermoso. Esta conexión no curre tan seguido", dijo en entrevista con TNT.

Otra de las artistas que se robó la atención de las cámaras fue Lisa, quien forma parte de la nueva temporada de "White Lotus". Para su primera vez en esta ceremonia, la también cantante eligió un vestido asimétrico rosa de la marca Lever Couture, que acompañó con zapatos y joyería en el mismo tono.

Pedro Pascal, nominado a mejor actor por su trabajo en "The Last of us", eligió un look monocromático en blanco, de la marca Céline, el cual combinó con gafas oscuras y un peinado que dejaba ver sus rizos.

Martin Short y Steven Martin, protagonistas de la serie "Only Murders in the building" aparecieron juntos, ambos luciendo un elegante smoking negro a juego.

Selena Gomez, por su parte, fue una de las pocas invitadas que se animó a usar un pop de color. Gomez se dejó ver junto a su prometido, Benny Blanco, en un espectacular vestido rojo de corte asimétrico, diseñado por Louis Vuitton, que dejaba ver sus hombros. Como dato especial, el vestido fue diseñado exclusivamente para ella.

Jenna Ortega dio cátedra de moda. La intérprete de "Merlina" lució un vestido de Givenchy en colores metálicos que siguió con el estilo gótico que ha llevado a lo largo de las últimas alfombras.

Sarah Paulson, Michelle Monaghan, Cate Blanchet, Catherine O'Hara, Alan Cumming, Sydney Sweeney, Scarlett Johansson y Owen Cooper, protagonista de "Adolescencia" y el nominado más joven de la historia también desfilaron por la alfombra.