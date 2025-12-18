logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ESPÍRITU NAVIDEÑO

Fotogalería

ESPÍRITU NAVIDEÑO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

LOS ÓSCAR SE RETRANSMITIRÁN GRATIS

Por EFE

Diciembre 18, 2025 03:00 a.m.
A
LOS ÓSCAR SE RETRANSMITIRÁN GRATIS

La ceremonia de entrega de los Óscar se retransmitirá por YouTube, gratis y a todo el mundo, a partir de 2029, según el acuerdo cerrado entre la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood y la plataforma, que tendrá una duración inicial de cinco años.

El acuerdo entrará en vigor con la 101 edición de los premios, la de 2029, y finalizará en 2033, según señaló la academia en un comunicado. Lo que supone que la cadena ABC, que se ha ocupado de la retransmisión de la gala desde 1976, lo hará por última vez en la edición de 2028.

Y no solo será la ceremonia de los Óscar, sino todo lo relacionado con los premios, como la alfombra roja, el Governors Ball (Baile de los Gobernadores), el anuncio de las nominaciones, el almuerzo de nominados, la gala de los premios científicos y técnicos y cualquier otro evento relacionado.

Así como entrevistas con miembros y cineastas de la academia, programas educativos sobre cine o podcasts.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


De esta manera, la audiencia potencia de los Óscar será de 2.000 millones de personas, que son las que tienen acceso a YouTube, lo que hará que los premios sean más accesibles para una creciente audiencia global, que además dispondrá de subtítulos y pistas de audio en varios idiomas. 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Michaela, hija de Bisogno, queda fuera de Matilda
Michaela, hija de Bisogno, queda fuera de Matilda

Michaela, hija de Bisogno, queda fuera de "Matilda"

SLP

El Universal

La hija de Daniel Bisogno no será la estrella principal en la obra teatral Matilda.

Nick Reiner acusado por homicidio de Rob y Michele en Hollywood
Nick Reiner acusado por homicidio de Rob y Michele en Hollywood

Nick Reiner acusado por homicidio de Rob y Michele en Hollywood

SLP

El Universal

Los hijos de Rob y Michele solicitan privacidad mientras lidian con las consecuencias del doble asesinato.

Exesposos de Alicia Villarreal respaldan a su hija en medio de distanciamiento
Exesposos de Alicia Villarreal respaldan a su hija en medio de distanciamiento

Exesposos de Alicia Villarreal respaldan a su hija en medio de distanciamiento

SLP

El Universal

Melenie, hija mayor de Villarreal, en el centro de la controversia familiar.

Yeri Mua acusa empujones en concierto de Bad Bunny
Yeri Mua acusa empujones en concierto de Bad Bunny

Yeri Mua acusa empujones en concierto de Bad Bunny

SLP

El Universal

Yeri Mua acusa a una persona de empujarla en La Casita de Bad Bunny, desatando una ola de reacciones entre sus seguidores.