LOS PREMIOS PLATINO ENTREGAN 21 GALARDONES

Los Premios Platino inauguraron este jueves su XIII edición con una gala inédita, que se realizó por primera vez en su historia, y en la que se entregaron 21 de los 36 galardones con los que se reconocerán los mejores trabajos del cine y las series en el ámbito iberoamericano.

Aunque ya se conocían los 21 premiados, la mayoría en categorías técnicas, el evento sirvió para dar inicio a las actividades de los premios que culminarán el próximo sábado en la gran gala final que tendrá lugar en el Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret, en Riviera Maya (México).

Entre los más reconocidos en esta primera entrega, ´El Eternauta´, la serie argentina que adapta la popular novela ilustrada de Héctor Germán Oesterheld, con cinco Platino técnicos de categorías televisivas, y la española ´Anatomía de un instante´, adaptación de la novela homónima de Javier Cercas, cuatro.

Los premiados aprovecharon la oportunidad al recoger su galardón para reivindicar valores como el coraje, la valentía, el amor y la lucha, como elementos fundamentales de la vida, tal y como expresó la argentina Camila Plaate, reconocida por su papel en la película ´Belén´.

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Como mejor actor de largometraje masculino, el español Álvaro Cervantes, actor de ´Sorda´, pidió "un cine subtitulado y accesible para todos y todas, porque es un derecho".