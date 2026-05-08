Critican recorte al ciclo escolar por impacto a millones de alumnos

La decisión de adelantar el cierre del ciclo escolar 2025-2026 impactará a 23.4 millones de estudiantes en todo el país, pese a que las sedes del Mundial de Futbol 2026 abarcan únicamente tres entidades federativas, lo que refuerza la percepción de que factores ajenos al ámbito educativo están influyendo en el calendario escolar en un contexto de crisis educativa y rezago de aprendizajes, señaló el organismo civil Educación con Rumbo (ECR).

"Se fortalece la percepción de que factores ajenos a la educación influyen en el calendario escolar y la escuela parece adaptarse al espectáculo, no al revés", expuso la organización.

Advirtió que esta disminución afectará áreas fundamentales como lectura, escritura, matemáticas y ciencias, en un contexto donde, según los resultados de PISA 2022, sólo 34% de los estudiantes mexicanos alcanza el nivel mínimo de competencias en matemáticas y 47% no logra habilidades básicas de comprensión lectora.

A través de un posicionamiento, la agrupación cuestionó la decisión anunciada por la Secretaría de Educación Pública y respaldada por el Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu), al considerar que prioriza factores ajenos a la educación sobre el derecho de niñas, niños y adolescentes a recibir enseñanza de calidad.

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Educación con Rumbo señaló que una de las principales justificaciones expuestas por la autoridad educativa para adelantar el fin del ciclo escolar es la "extraordinaria ola de calor". Sin embargo, recordó que de acuerdo con el Programa de Investigación en Cambio Climático de la UNAM, 2024 fue el año más caluroso registrado en México desde 1880 y aun así, el calendario escolar concluyó hasta el 16 de julio.

La organización sostuvo que si las altas temperaturas impiden el funcionamiento normal de las escuelas, el debate debería centrarse en mejorar la infraestructura educativa y garantizar planteles con electricidad, ventilación, sombra, agua potable y condiciones dignas para el aprendizaje.

En ese sentido, alertó que México mantiene rezagos importantes en infraestructura escolar. Citó un informe de la UNESCO que ubica al país sin avances en aspectos básicos como la conectividad a internet en las escuelas.

Indicó que el aprendizaje no depende únicamente de cubrir contenidos curriculares, sino de procesos que requieren tiempo, práctica, secuencia pedagógica, evaluación y consolidación de conocimientos.

La agrupación recordó que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) reporta un promedio aproximado de 186 días de clase al año en educación básica entre sus países miembros. Con la reducción anunciada, México tendría alrededor de 160 días efectivos de clase, ubicándose por debajo del promedio internacional.

El organismo también alertó sobre el impacto social y familiar que implicará el recorte del calendario escolar. Indicó que la suspensión anticipada de clases genera problemas inmediatos de cuidados, organización laboral y gastos para millones de familias, especialmente en hogares donde ambos padres trabajan.

De acuerdo con cifras del INEGI citadas en el posicionamiento, la tasa de participación económica es de 45.7 % para las mujeres y de 75.1 % para los hombres, lo que refleja una alta dependencia de ingresos dobles en los hogares con hijos.

Sostuvo que la educación requiere planeación seria, visión de largo plazo y decisiones sustentadas en criterios pedagógicos sólidos.

"Normalizar la reducción del calendario escolar como respuesta rápida frente a problemas estructurales, envía un mensaje sobre el lugar que ocupa la educación en las prioridades nacionales", advirtió.

Finalmente, Educación con Rumbo hizo un llamado a que la prioridad de la SEP sea garantizar procesos escolares completos, proteger el derecho a la educación y asegurar el bienestar de niñas, niños y adolescentes.