Luis Miguel: La pasión en sus conciertos

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Luis Miguel inició el martes por la noche una serie de conciertos en la Arena CDMX con la que se convertirá en el solista con más fechas en el recinto.

Tras su debut en la arena en 2023, Luis Miguel está ahora encaminado a presentar 10 conciertos más para un total de 18 recitales en dos años.

En 2024 la gira de Luis Miguel ha visitado Colombia, Perú, Chile, Argentina, Estados Unidos, Canadá y España, entre otros países, y ha estado entre las más lucrativas a nivel mundial. Actualmente, se ubica en el puesto 12 del Top 20 de giras con mayores ingresos, según la publicación especializada Pollstar.

En su concierto del martes por la noche, Luis Miguel hizo vibrar a 16.000 asistentes desde los primeros acordes de "Será que no me amas". En su presentación también incluyó sus éxitos "Suave", "Culpable o no" y "Entrégate".

Luis Miguel comenzó vestido con su característico traje sastre negro y camisa blanca. Hacia la mitad del concierto se cambió a un chaleco y camisa negra.

Destacó su sección con mariachi en la que incluyó "El son de la negra", "La fiesta del mariachi" y "La Bikina", esta última es ya una pieza esencial de su repertorio. Además, hizo una versión mariachi de "La media vuelta", un bolero incluido en su álbum "Segundo Romance" de 1994.

Durante la presentación con mariachi también dio la bienvenida al escenario a bailarines de música regional y un charro que hizo suertes con un lazo.

Los boleros y baladas no terminaron ahí, también estuvieron en el concierto "Por debajo de la mesa", "No sé tú", "Somos novios", "Todo y nada" y "Solamente una vez".

Luis Miguel cantó en inglés "Come Fly With Me", un tema inmortalizado por su ídolo Frank Sinatra.

Hacia el final del concierto hubo pelotas gigantes con las iniciales LM rebotando entre el público, en medio de un popurrí de sus primeros éxitos como "Ahora te puedes marchar", "Isabel", "La chica del bikini azul" y "Cuando calienta el sol".

Luis Miguel no habló durante el concierto, pero sí pidió una profusa ovación hacia el final de su poderosa interpretación en la que la música fue su lenguaje.

Tras sus fechas en la Arena CDMX, Luis Miguel continuará sus presentaciones en México en ciudades como Puebla, Querétaro, Cancún, Acapulco y Veracruz. Culminará su gira en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México el 30 de noviembre.