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LUTO EN EL CINE MEXICANO

MUERE A LOS 95 AÑOS LA ACTRIZ MEXICANA, FIGURA EMBLEMÁTICA DE LA ÉPOCA DE ORO DEL CINE Y CONSIDERADA UNO DE LOS ROSTROS MÁS ICÓNICOS DE LA PANTALLA NACIONAL

Por EFE

Julio 16, 2026 03:00 a.m.
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LUTO EN EL CINE MEXICANO
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      CIUDAD DE MÉXICO.- La actriz mexicana Elsa Aguirre, una de las figuras más emblemáticas de la Época de Oro del cine mexicano y considerada uno de los rostros más icónicos de la pantalla nacional, falleció a los 95 años, informó este miércoles la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI).

      "El Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia de la Asociación Nacional de Intérpretes comunican el sensible fallecimiento de nuestra socia intérprete Elsa Aguirre", señaló la organización en un comunicado publicado en redes sociales.

      En un breve pronunciamiento, la ANDI destacó que Aguirre fue "una de las actrices más icónicas y emblemáticas de la Época de Oro del cine mexicano" y recordó que alcanzó notoriedad tanto por su trayectoria artística como por su imagen en la gran pantalla.

      "Elsa fue célebre tanto por su talento dramático como por ser considerada uno de los rostros más bellos de la pantalla grande", indicó la asociación.

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      Nacida el 25 de septiembre de 1930 en Chihuahua, en el norte de México, Elsa Irma Aguirre Juárez desarrolló una carrera cinematográfica que la convirtió en una de las grandes estrellas del cine nacional durante las décadas de 1940 y 1950.Entre las películas más recordadas de su filmografía figuran ´Lluvia roja´ (1950), ´La mujer que yo amé´ (1950) y ´Cuidado con el amor´ (1954), títulos que consolidaron su presencia dentro de una generación de intérpretes que marcaron una de las etapas más prolíficas de la industria cinematográfica mexicana.

      Aguirre participó además en decenas de producciones cinematográficas a lo largo de más de dos décadas de carrera, compartiendo pantalla con algunas de las principales figuras del cine mexicano de la época.

      Su fallecimiento ocurre poco más de un año después de la muerte de su hermana, la también actriz Alma Rosa Aguirre, quien falleció en enero de 2025 a los 95 años y con quien compartió parte de su trayectoria artística.

      La Asociación Nacional de Intérpretes expresó sus condolencias a los familiares y allegados de la actriz.

      "A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI", concluyó el organismo.

      Con la muerte de Elsa Aguirre desaparece una de las últimas grandes representantes vivas de la Época de Oro del cine mexicano, etapa que convirtió a México en una potencia cinematográfica de habla hispana y que proyectó internacionalmente a varias generaciones de actores y actrices.

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