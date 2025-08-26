Macaulay Culkin celebra sus 45 años rodeado de amor y música

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Macaulay Culkin celebra hoy sus 45 años de edad acompañado de su familia, de fama, de éxito y con música de los Backstreet Boys, así lo festejó su prometida, la también actriz Brenda Song, con quien el actor tiene dos hijos.

Culkin, recordado por interpretar a Kevin McAllister en 1990, goza de ser papá de dos hijos, Dakota nació en 2021, y en marzo de 2023 nació Carson, su segundo hijo junto a su prometida, quien protagoniza el video cumpleañero del actor.

"Esto es 45. No podría apreciarlo si no lo tuviera. Ella hace que todo esto de la 'vida' valga la pena", escribió Macaulay para acompañar un video en el que su amor Brenda Song está cantando, desde la cama, un tema de la icónica banda noventera.

Ambos son fans de la agrupación conformada por A. J. McLean, Howie Dorough, Brian Littrell, Nick Carter y Kevin Richardson, en sus redes sociales, la pareja, que se conoce desde 2014, comparte momentos en shows de la banda que aman.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Macaulay Culkin y Brenda Song comenzaron su relación en 2017, año en el que filmaron juntos la película "Changeland" en Tailandia; en 2018, Brenda apareció en el podcast de Macaulay y él expresó en entrevistas su deseo de un futuro juntos.

Culkin se dio a conocer mundialmente siendo Kevin McAllister, un niño integrante de una familia numerosa que accidentalmente es abandonado cuando sus padres y hermanos se marchan a pasar unas vacaciones en Francia.

El niño deberá enfrentarse en solitario a dos ladrones (Joe Pesci y Daniel Stern) que pretenden asaltar la casa pensando que está vacía.