ALDO DEJA LA SOLTERÍA

Aldo Martínez Neumann y Alejandra Morales Hunter cumplirán el anhelo de unir sus vidas para siempre, por medio del sacramento del matrimonio.

A fin de darle una cálida bienvenida a su familia política, José Ángel Morales ofreció una celebración en honor a su futuro yerno.

Para la ocasión, como buen anfitrión reunió algunos detalles que le permitieron al festejado y a los invitados convivir en una tarde por demás agradable.

En una atmósfera plena de entusiasmo, los seres queridos y amigos cercanos de Aldo lo felicitaron y le desearon dicha y prosperidad en su matrimonio.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Desde luego que comentaron sobre algunos detalles que prepara con su prometida Alejandra para sus esponsales.

El encuentro, con atractivos que les permitió compartir instantes plenos de alegría.