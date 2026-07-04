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Manuel Turizo se une al joven chileno Martin White en ´La Guaracha´

Por EFE

Julio 04, 2026 03:00 a.m.
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Manuel Turizo se une al joven chileno Martin White en ´La Guaracha´
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      El cantante colombiano Manuel Turizo se unió este viernes al joven artista chileno Martin White en ´La Guaracha´, un sencillo con el que ambos buscan llevar los ritmos festivos de la guaracha a un sonido contemporáneo marcado por la música urbana y electrónica.

      La canción, presentada este viernes junto con un videoclip grabado en Miami, mezcla melodías bailables con "una energía diseñada para conquistar pistas de baile y ´playlists´ alrededor del mundo", explicó su equipo de prensa en un comunicado.

      Conocido por sus seguidores como el Rey de la Guaracha, Martin White invitó a Turizo a participar en la propuesta, que busca proyectar ese género originario de Cuba hacia una dimensión más internacional sin perder su identidad latina. 

      White, de 23 años, se hizo viral a través de TikTok después de lanzar la canción ´V16´ con un reto de baile al que incluso se sumó la cantante argentina María Becerra. 

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      El lanzamiento coincide con el ambiente generado por el Mundial de fútbol 2026 y, según sus promotores, pretende celebrar la energía y la conexión entre los pueblos latinoamericanos, tomando al deporte y la música como elementos de unión.

      El videoclip, dirigido por Spamchito y los Hermanos Benavides, muestra una estética tropical ambientada en Miami, con referencias al fútbol, escenarios urbanos y el verano. 

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