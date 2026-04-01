Meryl Streep elogia a Sheinbaum; la presidenta agradece

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo agradeció el respaldo de la actriz estadounidense Meryl Streep en su visita a México, donde destacó el gobierno y la imagen que proyecta la mandataria a niñas pequeñas.

"Primero le agradezco que sea la mejor actriz del mundo, es una gran actriz y además de una enorme versatilidad, ella puede representar diversos papeles y los ha representado a lo largo de su carrera artística. Entonces agradecerle sus palabras y que bueno que hay reconocimiento internacional de lo que está pasando en México", expresó la Mandataria federal durante la conferencia matutina de este miércoles 1 de abril.

Esta semana, junto a Anne Hathaway, la actriz Meryl Streep visitó México para presentar su película "El diablo viste a la moda 2" en el Museo Anahuacalli y en entrevista con Grupo Fórmula, dijo:

"Claro que México ha dejado atrás a Estados Unidos teniendo a una presidente mujer, y aunque no tiene nada que ver con el género, es genial para las niñas pequeñas, es genial saber que cualquiera en su familia puede ser un líder (...) Interpretar su rol con honor y buen sentido, que es lo que queremos de nuestros líderes".

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La actriz también subrayó que, más allá del género, lo verdaderamente relevante del gobierno de Claudia Sheinbaum está en la forma en que ejerce el poder.

En otro tema, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró la realización de los conciertos gratuitos "más allá del monto".

En su conferencia mañanera de este miércoles 1 de abril en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo también llamó a la colaboración con colectivos culturales, a la par de la realización de conciertos con artistas destacados.

"Los conciertos son importantes, más allá del monto o no. Los conciertos tienen una virtud y cuando son gratuitos, permiten acceder al público en general a conciertos que normalmente tienen un costo muy alto.

"No está mal que haya conciertos, lo importante es que también haya apoyo a los colectivos culturales", dijo la mandataria federal.