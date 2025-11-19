Mexicana deslumbra en Miss Universo con traje inspirado en Xochiquetzal

logo pulso
La mexicana Fátima Bosch se llevó los aplausos durante la competencia preliminar de Miss Universo 2025, al presentar un traje nacional inspirado en Xochiquetzal, diosa azteca y tolteca del amor, la belleza, las flores y las artes.

El diseñador del atuendo, Fernando Ortiz, explicó que la pieza combina elementos mexicas llenos de simbolismo. El hollín, dijo, representa renacimiento y movimiento; mientras que los colibríes evocan a los guerreros mexicas caídos en batalla, quienes regresan como mensajeros en estas aves.

Ortiz destacó que el traje está cargado de espiritualidad y un mensaje de amor y luz, según declaró en una entrevista con Imagen Televisión.

A la edición número 74 del certamen, que se realiza en Tailandia, llegaron 119 mujeres, lo que la convierte en una de las competencias más numerosas. Este año marca además el debut de Palestina.

Bajo el lema "El poder del amor", Miss Universo busca resaltar "la fuerza, compasión e inclusión" de las mujeres en el mundo. La ganadora sucederá a Victoria Kjaer, de Dinamarca, coronada en 2024 en México, quien durante su reinado visitó alrededor de 30 países.

