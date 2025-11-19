Claudia Sheinbaum no descarta celebrar 7 años de la 4T

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no descartó que la celebración por los siete años del inicio de la llamada Cuarta Transformación (4T) coincida con la movilización convocada por simpatizantes para el próximo 6 de diciembre, esto para cerrar filas con ella, tras la marcha de la Generación Z.

Durante su conferencia matutina, fue cuestionada sobre el llamado en redes sociales para realizar una marcha en apoyo a su gobierno, a lo que respondió que su administración contempla desde hace tiempo la posibilidad de organizar un evento conmemorativo.

"Estamos nosotros pensando desde hace tiempo se cumplen siete años de transformación en la ciudad este año. Porque recuerden que el presidente López Obrador entró el 1 de septiembre de 2018. Habíamos pensado nosotros... todavía estamos en eso... convocar a esta celebración", explicó la mandataria federal.

Aunque insistió en que aún no se ha tomado una decisión, dejó abierta la posibilidad de que el festejo se empalme con la convocatoria ya difundida entre simpatizantes.

A la pregunta directa de si su celebración se sumaría a la marcha, Sheinbaum respondió: "Vamos a ver".

- Movimiento de la 4T se ha caracterizado por marchas pacíficas: Sheinbaum

Al abordar el tema de las movilizaciones, la Mandataria destacó que el movimiento de la 4T siempre se ha caracterizado por marchas pacíficas, reiterando que en México existen libertades plenas para manifestarse. "Aquí hay libertad de expresión, libertad de reunión, libertad de manifestación", afirmó, y aseguró que, incluso, medios opositores hablan contra el gobierno "todo el día", lo cual —dijo— confirma que no hay restricciones a la prensa.

"La oposición tiene menos presencia porque no tiene nada que ofrecer", señaló, agregando que predomina "mucha mentira, mucha hipocresía" entre sus adversarios.

La presidenta defendió que el movimiento de transformación mantiene un respaldo mayoritario, al que definió como el principal motor político detrás de los últimos años de gobierno.

"Hay mucho apoyo popular al movimiento de transformación. La mayoría está con el movimiento", aseguró.