Muere Chuck Norris, leyenda de las artes marciales y el cine

El actor y leyenda de las artes marciales Chuck Norris falleció la mañana de ayer, informó su familia a través de un comunicado, en el que destacaron que el intérprete se encontraba acompañado de sus seres queridos y en paz al momento de su partida.

Ayer se informó que fue hospitalizado por emergencia médica, aunque no se dieron detalles, según TMZ, el actor, que hace unos días celebró sus 86 años, se mostraba de buen humor y haciendo bromas.

Aunque no se dieron a conocer las causas del deceso, la familia pidió respeto a su privacidad durante este momento de duelo. "Es con gran pesar que nuestra familia comparte el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris", señala el mensaje.

Reconocido a nivel mundial por su trayectoria como artista marcial y actor, Norris fue considerado un símbolo de fortaleza y disciplina, cualidades que lo convirtieron en una figura influyente dentro y fuera de la pantalla. Sin embargo, sus familiares subrayaron que, en el ámbito personal, fue un hombre dedicado a su familia.

"Para nosotros, era un marido devoto, un padre y un abuelo cariñoso, un hermano increíble, y el corazón de nuestra familia", expresaron.

De acuerdo con el comunicado, el actor vivió bajo principios de fe y compromiso, dejando una huella significativa en millones de personas alrededor del mundo gracias a su trabajo y valores. Asimismo, la familia agradeció las muestras de apoyo de sus seguidores, especialmente tras conocerse su reciente hospitalización.

"El amor y el apoyo que recibió de los fans de todo el mundo significaban mucho para él; para él, no solo eran fans, eran sus amigos", añadieron.

Finalmente, los familiares reiteraron su agradecimiento por las oraciones y mensajes recibidos, al tiempo que solicitaron comprensión para atravesar este difícil momento en privado.



¿Quién fue Chuck Norris?

Chuck Norris fue una figura emblemática de las artes marciales y el cine de acción, cuya carrera despegó en los años 70 tras destacar como campeón mundial de karate. Su salto a la fama llegó en Hollywood con filmes como "Way of the Dragon", donde compartió pantalla con Bruce Lee, y se consolidó como estrella en la década de los 80 con sagas como "Missing in Action" y "Delta Force".

En televisión alcanzó enorme popularidad con la serie "Walker, Texas Ranger", que se mantuvo al aire durante casi una década. Además de actor, Norris ha sido autor, empresario y un referente cultural asociado a la disciplina, la justicia y la fortaleza, convirtiéndose en un ícono del entretenimiento a nivel mundial.