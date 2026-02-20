Muere Eric Dane; esta fue la última publicación del actor

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 20 (EL UNIVERSAL).- El actor estadounidense,

, conocido por darle vida al cirujano plástico, Mark Sloan, en "Grey's Anatomy"; a Cal Jacobs en la serie "Euphoria"; y al Capitán Tom Chandler, en "The Last Ship";

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

el pasado jueves 19 de febrero, a losLa noticia fue confirmada por la, que compartió unde ladiciendo: "Con gran pesar, les informamos queel jueves por la tarde. Pasó sus últimos días rodeado de queridos amigos, su devota esposa y sus dos hermosas hijas, Billie y Georgia, quienes eran el centro de su vida".El querido actor, también llamado "" —por una referencia a su papel en Grey's Anatomy—, padecía de(ELA), enfermedad neurodegenerativa progresiva que lo debilitó y lo obligó a, desde 2024.Esta fue ladeenLadeenes un post colaborativo, en el que se anuncia la integración de Dane como parte delde, una organización sin fines de lucro dedicada a eliminar las barreras que dificultan la investigación sobre la ELA con el fin de encontrarEn la publicación se puede leer: "Nos sentimos honrados de darle la bienvenida a Eric al, con quien trabajaremos paray cambiar lo que significa recibir un".Asimismo, la publicación es una imagen de Dane, en la que el actor comparte un poco sobre su. "Esta enfermedad me quita algo cada día. Perome quite el ánimo.encarna ese espíritu inquebrantable, y por eso me uno a la Junta Directiva. Estoy deseando trabajar junto al equipo depara seguir ampliando los límites de lo posible y cambiar lo que significa recibir un. Esta comunidad se merece, y quiero aportar mi granito de arena para conseguirlos", dice la declaración del actor.deen@realericdaneAsimismo, lahecha únicamente bajo el nombre del actor, fue elpara "", película protagonizada por Sydney Sweeney, Halsey y Paul Walter Hauser, que se estrenó elde 2025, en la que Dane interpreta aEl actor acompañó su publicación de la frase: "Gran película deel".