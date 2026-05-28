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MUERE JOHN MCCLAIN

HIZO DEL LEGADO DE MICHAEL JACKSON UN IMPERIO

Por El Universal

Mayo 28, 2026 03:00 a.m.
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MUERE JOHN MCCLAIN
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      John McClain, veterano ejecutivo y productor de la industria musical, además de coejecutor del patrimonio de Michael Jackson, falleció este martes, según información difundida por TMZ.

      De acuerdo con un representante de McClain, el productor de 71 años murió en Malibú. Fuentes cercanas señalaron que enfrentó problemas de salud por varios años, aunque hasta el momento no se ha precisado si estas complicaciones estuvieron relacionadas con su muerte.

      A lo largo de su trayectoria, McClain desempeñó un papel importante en la carrera de diversos artistas de talla internacional. Además de trabajar estrechamente con Michael Jackson, participó en la producción de éxitos de figuras como Janet Jackson, Ice Cube y Dr. Dre.

      También desarrolló una destacada labor como ejecutivo de A&R en A&M Records, donde supervisó el lanzamiento del álbum "Control", material que impulsó de manera definitiva la carrera de Janet Jackson. .

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      Tras la muerte de Jackson en 2009, McClain fue designado, junto a John Branca, como coadministrador del patrimonio del llamado Rey del Pop. Ambos encabezaron una estrategia financiera que logró sacar las finanzas del artista de una situación complicada y convertir su legado en un negocio multimillonario. Además, McClain participó directamente en la producción de canciones póstumas de Michael Jackson, entre ellas "Love Never Felt So Good" y "Much Too Soon".

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