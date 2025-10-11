logo pulso
Muere la actriz Diane Keaton a los 79 años

Por EFE

Octubre 11, 2025 01:52 p.m.
A
Foto: Archivo

Foto: Archivo

La reconocida actriz y directora Diane Keaton murió a los 79 años, según confirmaron este sábado medios especializados.

Keaton, reconocida por su rol en la icónica saga 'El Padrino', falleció en California. No se conoce todavía la causa de su fallecimiento y su familia pidió "privacidad", según confirmó la revista People.

Keaton trabajó como actriz, directora y productora durante una carrera de más de medio siglo que se inició con 'Lovers and Other Strangers' en 1970.

Un Óscar a mejor actriz protagonista, dos Globos de Oro y un Bafta respaldan toda una vida en la élite desde que alcanzara la fama mundial con la saga 'The Godfather' (cuyas dos primeras entregas se estrenaron en 1972 y 1974) y con la cinta 'The Annie Hall' (1977), dirigida por Woody Allen, que le valdría la estatuilla dorada.

'Manhattan' (1979), 'Reds' (1981), 'Shoot the Moon' (1982), 'Marvin´s Room' (1996) o 'Something's Gotta Give' (2003) son otros de los muchos títulos aclamados por la crítica en los que aparece Keaton.

En 2022, Keaton inmortalizó las huellas de sus manos y pies sobre el cemento de la entrada del famoso Teatro Chino, ubicado en el paseo de la Fama de Hollywood (Los Ángeles, EE.UU.), en homenaje a su exitosa trayectoria como artista.

Las últimas películas en las que participó fueron 'Summer Camp' (2024), donde interpretó a Nora, y 'Arthur's Whisky' (2024), donde interpretó el papel de Linda

