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Muere Manuel Arjona, integrante de Locomía

Por El Universal

Julio 04, 2026 03:00 a.m.
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Muere Manuel Arjona, integrante de Locomía
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      La inesperada muerte de Manuel Arjona Velasco, conocido popularmente como Manolo Arjona, uno de los integrantes originales del grupo español Locomía, sigue causando conmoción entre sus seguidores.

      Su hermana Adela Rodríguez compartió cómo transcurrieron las últimas horas del cantante y aseguró que llevaba una vida tranquila y se encontraba en buen estado de salud.

      En declaraciones al programa español "Y ahora Sonsoles", Adela explicó que fueron ella y sus hermanas quienes acudieron al domicilio del artista, ubicado en Viladecans, Barcelona, después de que no respondiera a las llamadas telefónicas. Al llegar lo encontraron sin vida.

      "Se acostó y ya no despertó. Todo ocurrió de manera repentina. No estaba enfermo ni tenía ningún problema de salud", relató conmovida, al reconocer que la noticia tomó por sorpresa a toda la familia.  

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