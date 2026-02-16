Muere Robert Duvall, actor de "El padrino" a los 95 años

El actor Robert Duvall murió a los 95 años, ayer, domingo 15 de febrero, confirmó su esposa Luciana a través de su cuenta de Facebook.

El actor es mejor recordado por sus papeles en cintas como "El padrino", "Apocalyspe now" y "Gracias y favores", por la que se ganó un Oscar.

"Ayer nos despedimos de mi amado esposo, querido amigo y uno de los más grandes actores de nuestro tiempo", escribió su viuda.

También dio algunos pormenores del deceso pues, si bien, no hizo énfasis en ninguna enfermedad que habría precipitado su fallecimiento, sí destacó que se trató de una muerte tranquila.

