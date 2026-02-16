logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Especial | La esquina que florece: Leonardo Galicia "El Rosas"

Fotogalería

Especial | La esquina que florece: Leonardo Galicia "El Rosas"

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Muere Robert Duvall, actor de "El padrino" a los 95 años

El actor ganó un Oscar por "Gracias y favores", por lo que es recordado como uno de los grandes del cine

Por El Universal

Febrero 16, 2026 02:06 p.m.
A
Muere Robert Duvall, actor de El padrino a los 95 años

El actor Robert Duvall murió a los 95 años, ayer, domingo 15 de febrero, confirmó su esposa Luciana a través de su cuenta de Facebook.

El actor es mejor recordado por sus papeles en cintas como "El padrino", "Apocalyspe now" y "Gracias y favores", por la que se ganó un Oscar.

"Ayer nos despedimos de mi amado esposo, querido amigo y uno de los más grandes actores de nuestro tiempo", escribió su viuda.

También dio algunos pormenores del deceso pues, si bien, no hizo énfasis en ninguna enfermedad que habría precipitado su fallecimiento, sí destacó que se trató de una muerte tranquila.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Muere Robert Duvall, actor de El padrino a los 95 años
Muere Robert Duvall, actor de El padrino a los 95 años

Muere Robert Duvall, actor de "El padrino" a los 95 años

SLP

El Universal

El actor ganó un Oscar por "Gracias y favores", por lo que es recordado como uno de los grandes del cine

Ken Carson cumple 65 años: historia y evolución del novio de Barbie
Ken Carson cumple 65 años: historia y evolución del novio de Barbie

Ken Carson cumple 65 años: historia y evolución del novio de Barbie

SLP

El Universal

El muñeco Ken ha sido piloto, médico y estrella de rock, consolidando su legado.

Zendaya en Ciudad de México: captada en el Centro Histórico
Zendaya en Ciudad de México: captada en el Centro Histórico

Zendaya en Ciudad de México: captada en el Centro Histórico

SLP

El Universal

No se han confirmado detalles sobre su visita ni si recorrió otros lugares en México.

Busca cambiar narrativa del país
Busca cambiar narrativa del país

Busca cambiar narrativa del país

SLP

El Universal

Es momento de que México cambie la manera en cómo se cuentan las historias, dijo Salma Hayek