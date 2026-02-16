Muere Robert Duvall, actor de "El padrino" a los 95 años
El actor ganó un Oscar por "Gracias y favores", por lo que es recordado como uno de los grandes del cine
El actor Robert Duvall murió a los 95 años, ayer, domingo 15 de febrero, confirmó su esposa Luciana a través de su cuenta de Facebook.
El actor es mejor recordado por sus papeles en cintas como "El padrino", "Apocalyspe now" y "Gracias y favores", por la que se ganó un Oscar.
"Ayer nos despedimos de mi amado esposo, querido amigo y uno de los más grandes actores de nuestro tiempo", escribió su viuda.
También dio algunos pormenores del deceso pues, si bien, no hizo énfasis en ninguna enfermedad que habría precipitado su fallecimiento, sí destacó que se trató de una muerte tranquila.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Muere Robert Duvall, actor de "El padrino" a los 95 años
El Universal
El actor ganó un Oscar por "Gracias y favores", por lo que es recordado como uno de los grandes del cine
Ken Carson cumple 65 años: historia y evolución del novio de Barbie
El Universal
El muñeco Ken ha sido piloto, médico y estrella de rock, consolidando su legado.
Zendaya en Ciudad de México: captada en el Centro Histórico
El Universal
No se han confirmado detalles sobre su visita ni si recorrió otros lugares en México.