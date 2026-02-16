BUSCA CAMBIAR NARRATIVA DEL PAÍS

CIUDAD DE MÉXICO- Durante la presentación de la nueva Ley Federal de Cine, la actriz Salma Hayek aseguró que es momento de que México cambie la manera en cómo se cuentan las historias, ante lo que considera una representación errónea del país en el extranjero.

"Cómo contar las historias es importantísimo cuando estamos siendo atacados moralmente y nuestra imagen está siendo representada de una forma completamente errónea. Poder tomar el control y decir: esto es México, no lo que les están vendiendo. Estos somos nosotros", afirmó.

Hayek destacó que su nueva producción contó con el respaldo de Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo, y Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz, estados que jugaron un papel clave en el desarrollo del rodaje.

"Las dos me educaron, me guiaron (...) Estoy muy, muy emocionada de que esto esté pasando justo en este momento, y agradecer a mis dos gobernadoras estrellas y a los dos estados que nos han apoyado muchísimo: Quintana Roo y Veracruz", expresó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La actriz de películas como "El callejón de los milagros" reveló los retos de producción en Veracruz, a los que enfrentaron al filmar en locaciones de difícil acceso, donde fue necesario construir infraestructura desde cero.

"Ahorita estábamos filmando en Veracruz en un lugar infilmable, no se podía entrar. Entonces tuvimos que hacer toda la infraestructura, desde la carretera, toda, toda la infraestructura para llegar a esta montaña", explicó.

En la conferencia, la estrella de Hollywood reiteró su vínculo con la comunidad fílmica que la vio formarse antes de consolidar su carrera internacional.

"Está aquí toda mi comunidad, la gente con la que empecé y la gente que me inspiró, que me enseñó, con la que sigo trabajando, porque a pesar de que me fui al extranjero, nunca he dejado de producir en México", señaló.