logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡CUMPLE 40 AÑOS!

Fotogalería

¡CUMPLE 40 AÑOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

BUSCA CAMBIAR NARRATIVA DEL PAÍS

DURANTE LA PRESENTACIÓN DE LA NUEVA LEY FEDERAL DE CINE, LA ACTRIZ ASEGURÓ QUE ES MOMENTO DE QUE MÉXICO CAMBIE LA MANERA EN CÓMO SE CUENTAN LAS HISTORIAS

Por El Universal

Febrero 16, 2026 03:00 a.m.
A
BUSCA CAMBIAR NARRATIVA DEL PAÍS

CIUDAD DE MÉXICO- Durante la presentación de la nueva Ley Federal de Cine, la actriz Salma Hayek aseguró que es momento de que México cambie la manera en cómo se cuentan las historias, ante lo que considera una representación errónea del país en el extranjero.

"Cómo contar las historias es importantísimo cuando estamos siendo atacados moralmente y nuestra imagen está siendo representada de una forma completamente errónea. Poder tomar el control y decir: esto es México, no lo que les están vendiendo. Estos somos nosotros", afirmó.

Hayek destacó que su nueva producción contó con el respaldo de Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo, y Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz, estados que jugaron un papel clave en el desarrollo del rodaje.

"Las dos me educaron, me guiaron (...) Estoy muy, muy emocionada de que esto esté pasando justo en este momento, y agradecer a mis dos gobernadoras estrellas y a los dos estados que nos han apoyado muchísimo: Quintana Roo y Veracruz", expresó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La actriz de películas como "El callejón de los milagros" reveló los retos de producción en Veracruz, a los que enfrentaron al filmar en locaciones de difícil acceso, donde fue necesario construir infraestructura desde cero.

"Ahorita estábamos filmando en Veracruz en un lugar infilmable, no se podía entrar. Entonces tuvimos que hacer toda la infraestructura, desde la carretera, toda, toda la infraestructura para llegar a esta montaña", explicó.

En la conferencia, la estrella de Hollywood reiteró su vínculo con la comunidad fílmica que la vio formarse antes de consolidar su carrera internacional.

"Está aquí toda mi comunidad, la gente con la que empecé y la gente que me inspiró, que me enseñó, con la que sigo trabajando, porque a pesar de que me fui al extranjero, nunca he dejado de producir en México", señaló.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Salma Hayek y Sheinbaum anuncian incentivos fiscales para cine
    Salma Hayek y Sheinbaum anuncian incentivos fiscales para cine

    Salma Hayek y Sheinbaum anuncian incentivos fiscales para cine

    SLP

    EFE

    Claudia Sheinbaum explicó que el crédito fiscal beneficiará proyectos con al menos 70 % de gasto en proveedores nacionales.

    Maya Hawke se casa en San Valentín 2026 en Nueva York
    Maya Hawke se casa en San Valentín 2026 en Nueva York

    Maya Hawke se casa en San Valentín 2026 en Nueva York

    SLP

    El Universal

    La ceremonia privada en Nueva York contó con la presencia de familiares y actores de Stranger Things.

    Salma Hayek impulsa nueva película para cambiar narrativa de México
    Salma Hayek impulsa nueva película para cambiar narrativa de México

    Salma Hayek impulsa nueva película para cambiar narrativa de México

    SLP

    El Universal

    Quintana Roo y Veracruz brindaron apoyo clave para el desarrollo del rodaje.

    LEGO lanza la icónica casa roja de Snoopy
    LEGO lanza la icónica casa roja de Snoopy

    LEGO lanza la icónica casa roja de "Snoopy"

    SLP

    El Universal

    La preventa ya está abierta en tiendas oficiales LEGO México con límite de compra.