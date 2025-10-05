Mujer lanza cazuela con comida en Mazatlán; la apodan Lady hambreada

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Un incidente ocurrido durante un evento en Mazatlán, Sinaloa, se ha convertido en el nuevo fenómeno viral de redes sociales, generando polémica e indignación entre cientos de miles de usuarios de plataformas digitales.

En esta ocasión, la protagonista es una mujer que expresó su molestia después de que le negaran una segunda porción de comida —además de la que ya se le había servido— durante una fiesta en Sinaloa.

El momento fue captado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales, donde los usuarios la apodaron "Lady hambreada" y "Lady taco".

¿Qué hizo "Lady hambreada"?

La mujer del video viral, identificada por usuarios como Damaris y apodada en redes como "Lady hambreada", lanzó al piso la cazuela de comida de la que se estaba sirviendo a los invitados en la fiesta, luego de que se molestara porque se le negó otro taco.

Las imágenes muestran a la mujer acercarse a la zona de comida para solicitar un taco extra, pero recibe una negativa respuesta por parte de una de las encargadas de servir la comida, quien le comenta que ya se le sirvió su porción completa de 5 tacos.

Esto ocasionó la molestia de la mujer protagonista, quien reaccionó de manera agresiva y procedió a empujar toda la cazuela de barro con comida al piso, ocasionando que se rompiera.

El video, compartido por el usuario "@cazzatermitas" en TikTok, inicialmente provocó indignación entre los usuarios por la reacción "agresiva" de la mujer. Sin embargo, la situación cobró "gravedad" y generó muchas más críticas cuando se reveló que la cazuela de comida casi golpeaba a la persona encargada de servir la comida, quien en las imágenes y según los internautas, parece estar embarazada.

La polémica respecto a este suceso se ha dividido, pues hay usuarios que rechazan la respuesta de la mujer, comentando cosas cómo: "El hambre es peligrosa" o "No señores, primero se termina de dar de comer a todos los invitados y si sobra, después se les puede volver a dar".

Por otro lado, hay usuarios que han se han posicionado con "Lady hambreada" y han comentado defendiéndola, diciendo: "Es que no deben negarle la comida a los invitados, si no tienen dinero para hacer fiestas mejor que no hagan nada" o "Está muy mal eso de que hagan fiesta y le estén contando la comida a la gente".