Pelea en Carl's Jr de Nuevo León tras promoción de hamburguesas

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 2 (EL UNIVERSAL).- En redes se viralizó una acalorada discusión ocurrida al interior de una sucursal de Carl's Jr. en la Ciudad de México este miércoles, durante la reciente promoción de hamburguesas a 35 pesos por el 35° aniversario de la cadena comercial de comida rápida en el país.

Promoción especial y condiciones de venta

La promoción especial de este 30 de septiembre incluía una hamburguesa Famous Star con queso individual y su compra era válida hasta agotar existencias. Además, su venta se limitaba a 10 unidades por cliente, sin aplicar en otros combos.

Esta dinámica comercial generó largas filas en distintos establecimientos de la marca en todos los estados de México, además de algunos altercados y tensos enfrentamientos entre clientes y el personal trabajador de los restaurantes.

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¿Qué desató la confrontación?

La discusión comenzó luego de que dos mujeres increparan a los empleados tras el mostrador por el estado de la comida, pues según lo señalado por las demandantes, las hamburguesas no tenían pan, solo lechuga y carne. El reclamo subió de tono cuando revelaron que previamente habían tenido que esperar en la fila por dos horas, bajo la lluvia.

No obstante, en medio de los gritos los trabajadores intentaron explicar que ya se les había notificado sobre la falta de este ingrediente, reemplazando el producto de la promoción por su versión low carb o baja en carbohidratos, que sustituyen el pan tradicional por hojas grandes de lechuga o panes keto, hechos con harina de almendras o coco.

La denuncia desató todo tipo de reacciones en redes sociales, pues mientras algunos internautas secundaron la inconformidad de las mujeres, otros señalaron que el error había sido de ellas por no prestar atención al pedido. Incluso algunos se percataron de que las envolturas en realidad pertenecían a las hamburguesas de Burguer King.

Promoción de la marca desata peleas en el país

Una segunda escena ocurrió en una sucursal de la franquicia ubicada en Plaza Las Puentes en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, donde dos hombres se vieron involucrados en un enfrentamiento físico, entre forcejeos, reclamos y empujones. La pelea terminó con la intervención del personal del restaurante, quien separó a los implicados.