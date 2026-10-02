Aldo Rendón reclama a producción por salida de Yahir

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 2 (EL UNIVERSAL).- Aldo Rendón demuestra su inconformidad, ante la salida de Yahir de "La casa de los famosos México". Sorprendido, como muchos espectadores del reality, el fashion stylist dudó de la fiabilidad de que el cantante recibiera menos votos del resto de habitantes que todavía se encuentran en la contienda, por lo que no lo dudó, ni dos veces, en dar a conocer a Rosa María Noguerón cuál es su postura.

Salida de Yahir genera polémica y reclamos en redes sociales

El cantante de "Alucinado" se convirtió en el docéavo habitante en abandonar la casa, aunque la producción lo ha reconocido con el título de "el sexto lugar".

La salida de Yahir, a sólo cuatro días de que se conozca quién ganará la cuarta temporada del reality, ha causado sorpresa no sólo en las personas que lo apoyaban, sino en la audiencia en general que, partidaria o no del juego del cantante, reconocían que, durante su estancia en la casa, la que duró 68 días, se ganó la aceptación de muchos.

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Luego de que "la Jefa" diera a conocer que la participación de Othón Parra había llegado a su fin, las redes sociales del reality se llenaron de comentarios en contra de la producción; usarias y usuarios aseveraban que, la salida de Yahir no podría tener más explicación que la de una irregularidad a la hora del conteo de votos.

Aldo Rendón expresa su postura y confronta a la producción

Sin embargo, la audiencia no es la única que manifestó su inconformidad e incredulidad, Aldo Rendón, compañero de Yahir por 30 días, no se quedó callado y cuando Marie Claire Harp, conductora del show, se acercó a él para conocer su opinión, ya que era de conocimiento público que, su favorito para ganar la competencia era el cantante, dio a conocer que, el resultado, le parecía una injusticia.

"Voto por voto, casilla por casilla, ¡fue trampa!".

Sorprendida por su respuesta, Harp se mostró nerviosa y, sin titubeos, afirmó que, las palabras de Rendón podrían ser motivo de su despido.

"¡Ay!, no, no... me van a correr", afirmó, mientras seguía con la mirada a Aldo, que ya se aproximaba a la productora del reality para hacerle saber lo que pensaba.

"¡Aldo le está reclamando a Rosa María Noguerón!", dijo, entre risas nerviosas.

En esa misma gala, Yahir y Aldo tuvieron la oportunidad de reencontrarse pues, a lo largo de las semanas que compartieron dentro de la casa, crearon una muy buena amistad; el exacadémico mostró gusto cuando volvió a escuchar al stylist pronunciar su nombre con el característico acento con que lo hace.