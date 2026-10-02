Premios Ariel 2026 regresan a Ciudad de México tras tres años en Jalisco

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 2 (EL UNIVERSAL).- Luego de tres años de realizarse en Jalisco, la entrega del Premio Ariel regresa a la Ciudad de México.

Ceremonia en Estudios Churubusco

Y si bien no será en el Palacio de Bellas Artes, el que para muchos debería ser la casa oficial, la sede recae ahora en los Estudios Churubusco que desde hace 81 años son pieza clave para el cine nacional.

La ceremonia, que tendrá una duración de dos horas y media, podrá ser vista en vivo tanto por tv de cable como streaming desde los foros del inmueble ubicado al sur de la capital mexicana.

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Transmisión y horarios confirmados

Y como desde 2024, la entrega del Ariel podrá ser visto tanto a través del canal de paga TNT, como por la plataforma de HBO MAX, señales que también hacen lo mismo con ceremonias internacionales como el Oscar.

Este acuerdo hace que las entregas se ciñan a cierto tiempo, pues pase lo que pase la transmisión se corta cuando se llegue al límite de tiempo. Esto hace que los discursos de aceptación sean cortos y la ceremonia ágil, dejando en el pasado las más de tres horas de duración o que comenzara minutos más tarde de lo establecido.

Tanto TNT como HBO MAX, así como TV Mexiquense Canal 34, arranquen su señal a las 18:00 horas desde la alfombra roja por donde desfilarán los más de 100 nominados entre actores, actrices, directores productores y técnicos.

La alfombra que llegue al público apenas y durará una hora, pues a las 19:00 horas inicia la ceremonia donde se espera que Daniel Hidalgo, presidente de la Academia, rinda un mensaje de la actual situación del cine mexicano.

Apenas hace unas semanas el también compositor decía que se estaba pasando por un momento importante, dado el reacomodo de públicos tras la pandemia y la llegada de nuevas tecnologías.

El ganador a Mejor Película, máximo reconocimiento, se dará alrededor de las 21:20 horas, pues diez minutos después se abandona la transmisión.

Para quien no pueda verla en vivo, se pasará diferido por las señales de Canal Once, Canal 22 y Canal 14.

Lista de nominados al Ariel 2026

PELÍCULA

· "El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)" - Mandarina Cine, Dir. Ernesto Martínez Bucio

· "En el camino" - Animal de Luz Films, Dir. David Pablos

· "La libertad de Fierro" - Javier Campos López, Santiago Esteinou, Dir. Santiago Esteinou

· "O último azul" - Cinevinay, Desvia, Dir. Gabriel Mascaro

· "Vainilla" - Huasteca CC, Redrum, Dir. Mayra Hermosillo

DIRECCIÓN

· David Pablos - "En el camino"

· Ernesto Martínez Bucio - "El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)"

· Gabriel Mascaro - "O último azul"

· Lucía Gajá - "Vidas en la orilla"

· Pablo Pérez Lombardini - "La reserva"

ACTOR

· Andrés Catzín - "Cosmos"

· Ernesto Rocha - "Adiós, amor"

· Hoze Meléndez - "Cocodrilos"

· Mauricio Isaac - "Café Chairel"

· Osvaldo Sánchez - "En el camino"

ACTRIZ

· Ángela Molina - "Cosmos"

· Diana Sedano - "Juana"

· Emma Dib - "La eterna adolescente"

· Mónica del Carmen - "Las mutaciones"

· Natalia Reyes - "Aún es de noche en Caracas"

COACTUACIÓN FEMENINA

· Arcelia Ramírez - "Cocodrilos"

· Margarita Sanz - "Juana"

· Ángeles Cruz - "Las locuras"

· Ruth Ramos - "La eterna adolescente"

· Teresita Sánchez - "Cocodrilos"

COACTUACIÓN MASCULINA

· Bernardo Gamboa - "El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)"

· Héctor Kotsifakis - "Pérdida total"

· Manuel Cruz Vivas - "Cocodrilos"

· Mariano López Sosa - "En el camino"

· Roberto Sosa - "Las locuras"

REVELACIÓN ACTORAL

· Aurora Dávila - "Vainilla"

· Carolina Guzmán - "La reserva"

· Donovan Said - "El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)"

· Laura Uribe Rojas - "El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)"

· Victor Miguel Prieto Simental - "En el camino"

LARGOMETRAJE ANIMACIÓN

· "La gran historia de la filosofía occidental" Dir. Aria L. Covamonas

· "Soy Frankelda" Dir. Arturo Ambriz Rendón, Rodolfo Ambriz Rendón

LARGOMETRAJE DOCUMENTAL

· "Brigada 2045" Dir. Olivia Luengas Magaña

· "Gaza, la franja del exterminio" Dir. Rafael Rangel

· "La libertad de Fierro" Dir. Santiago Esteinou

· "Llamarse Olimpia" Dir. Indira Cato Cortes

· "Vidas en la orilla" Dir. Lucía Gajá

ÓPERA PRIMA

· "Cocodrilos" Dir. J. Xavier Velasco

· "El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)" - Dir. Ernesto Martínez Bucio

· "Juana" Dir. Daniel Giménez Cacho

· "La reserva" Dir. Pablo Pérez Lombardini

· "Vainilla" Dir. Mayra Hermosillo

DISEÑO DE ARTE

· Belén Estrada - "En el camino"

· Christian Alfredo Galindo García, Consuelo Ileana Martínez Ruiz - "Autos, mota y rocanrol"

· Daniela Rojas - "Juana"

· Ezra Buenrostro - "Aún es de noche en Caracas"

· Salvador Parra - "Vainilla"

EDICIÓN

· Alfonso Gastiaburo, Ana García, Lucía Gajá - "Vidas en la orilla"

· Ernesto Martínez Bucio, Karen Plata, Odei Zabaleta - "El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)"

· Jonathan Pellicer - "En el camino"

· Jorge Marquéz - "Gerry Adams: El hombre de Ballymurphy"

· Omar Guzmán, Sebastián Sepúlveda - "O último azul"

EFECTOS ESPECIALES

· Arturo Vázquez - "Contraataque"

· Gerardo Muñoz, Omar Israel Ayala de la Peña - "Un cuento de pescadores"

· José Martínez "Josh" - "Mujeres del alba"

· Luis Ambriz - "Cocodrilos"

· Ricardo Arvizu - "Aún es de noche en Caracas"

EFECTOS VISUALES

· Amet Ramos - "Un cuento de pescadores"

· Gaston Alvárez - "Autos, mota y rocanrol"

· Jorge Palma Bermúdez - "En el camino"

· María José Straffon - "Soy Frankelda"

· Paula Siqueira, Raúl "Ratón" Luna - "Aún es de noche en Caracas"

FOTOGRAFÍA

· Germinal Roaux, Inti Briones - "Cosmos"

· Guillermo Garza - "O último azul"

· Juan Pablo Ramírez - "Aún es de noche en Caracas"

· Moritz Tessendorf - "La reserva"

· Ximena Amann (AMC) - "En el camino"

GUION ADAPTADO

· Javier Peñalosa, Mariana Chenillo - "Los dos hemisferios de Lucca"

· Jimena Montemayor Loyo - "Mujeres del alba"

· Jorge Hérnandez Aldana - "La sombra del catire"

· Jorge Ramírez-Suárez - "Las mutaciones"

· Mariana Josefina Rondón García, María Teresa Ugás Castro - "Aún es de noche en Caracas"

GUION ORIGINAL

· David Pablos - "En el camino"

· Ernesto Martínez Bucio, Karen Plata - "El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)"

· Gabriel Mascaro, Tibério Azul - "O último azul"

· Germinal Roaux - "Cosmos"

· Pablo Pérez Lombardini - "La reserva"

MAQUILLAJE

· Adam Zoller - "En el camino"

· Alejandra Velarde - "Vainilla"

· Gerardo Muñoz - "Un cuento de pescadores"

· Karina E. Monroy - "Autos, mota y rocanrol"

· Karina Rodríguez - "Aún es de noche en Caracas"

MÚSICA ORIGINAL

· Andrea Balency-Bearn - "En el camino"

· María Giménez Cacho Goded - "Juana"

· Memo Guerra - "O último azul"

· Yolihuani Curiel Balzareti - "Brigada 2045"

· YOM - "La reserva"

SONIDO

· Alex de Icaza, David Montero - "Autos, mota y rocanrol"

· Antonio Porém Pires, Lena Esquenazi, Nayuribe Montero - "Aún es de noche en Caracas"

· Arturo Salazar, Liliana Villaseñor, María Alejandra Rojas, Vincent Sinceretti - "O último azul"

· Carlos Cortés Navarrete (C.A.S.), Miguel Mata, Odín Acosta Ascencio - "Brigada 2045"

· Denis Sechaud, Ivan Dumas, Raphaël Sohier - "Cosmos"

VESTUARIO

· Brenda Gómez - "Aún es de noche en Caracas"

· Felipe Criado - "En el camino"

· Felipe Criado - "Cosmos"

· Gilda Navarro - "Vainilla"

· Gilda Navarro, Joanna Nogueiras Yankelevich - "Autos, mota y rocanrol"

CORTO ANIMACIÓN

· "Azulesepia" Dir. Luis Manuel Villarreal Dávila

· "Desdoblándome" Dir. Natalia Pájaro

· "Te prometo violencia" Dir. Juan María León Piña

· "Teatro Secreto" Dir. Diego Martínez Gutiérrez

· "Wing Shop" Dir. Andrea León Gutiérrez, Gabriela Rojas Bustos, Sascha Schmit

CORTO DOCUMENTAL

· "La mar" Dir. Jean Chapiro Uziel

· "Las voces del despeñadero" Dir. Victor Rejón, Irving Serrano

· "Mácula" Dir. Mariana Xochiquétzal Rivera García

· "Mujer de barro" Dir. Concepción Vásquez

· "Toda la vida para siempre" Dir. Sebastián Molina Ruiz

CORTO FICCIÓN

· "Azul" Dir. David Karlak

· "Crónica menor" Dir. Francisco Usiel

· "Oc ni temiki (sigo soñando)" Dir. Misael Alva

· "Techiq" Dir. Missael Sánchez Arce

· "Una torreta en llamas" Dir. Humberto Flores Jáuregui

PELÍCULA IBEROAMERICANA

· "Belén" (Argentina) Dir. Dolores Fonzi

· "La misteriosa mirada del flamenco" (Chile) Dir. Diego Céspedes

· "Los domingos" (España) Dir. Alauda Ruiz de Azúa

· "Manas" (Brasil) Dir. Marianna Brennand

· "Un poeta" (Colombia) Dir. Simón Mesa Soto