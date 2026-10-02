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Otto Sirgo seguirá vivo en la pantalla chica

El actor falleció el 29 de septiembre y su último trabajo se estrenará en enero de 2027.

Por El Universal

Octubre 02, 2026 02:25 p.m.
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Otto Sirgo seguirá vivo en la pantalla chica
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      CIUDAD DE MÉXICO, octubre 2 (EL UNIVERSAL).- Ni el dolor más grande de su vida, que fue cuando su esposa -Maleni Morales- perdió la vida, impidió que Otto Sirgo siguiera trabajando y, ahora, que él también ha trascendido, deja a sus fans un último trabajo; su actuación en "Cruzando destinos: Marruecos en el corazón", telenovela próxima a estrenar.

      Último proyecto y legado de Otto Sirgo

      Sirgo, fallecido el pasado martes, 29 de septiembre, fue uno de los actores más prolíficos de Televisa. Desde su debut, en 1969, participó en alrededor de 55 telenovelas y, el 2027, luego de su muerte, su nombre seguirá apareciendo en los créditos de los melodramas, pues, antes de partir, participó en un último proyecto.

      Detalles de la telenovela Cruzando destinos

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      Se trata de "Cruzando destinos: Marruecos en el corazón", producción de Rosy Ocampo, en donde el actor, fallecido a sus 79 años, da vida al personaje de Íñigo.

      No es mucha la información, hasta ahora disponible, acerca de la personalidad del personaje de Sirgo; lo que se sabe es que, gran parte de las grabaciones se realizaron en Marrakech, Marruecos, en Nueva York (EU) y en la CDMX y Puebla.

      Durante la presentación de la telenovela, el 22 de septiembre pasado, hubo muchos integrantes del elenco que se dieron cita en el evento, entre ellos, Chantal Andere, Arcelia Ramírez, Aaron Mercury y Luca de la Torre (hijo de Arath y Susy Lu), pero Sirgo no se presentó.

      Otro de los actores que participan en la telenovela, la cual se estrenará el 18 de enero del 2027, son África Zalava, Claudia Álvarez y José Ron.

      Antes de su trabajo en "Cruzando destinos: Marruecos en el corazón", el actor trabajó en "Doménica Montero" (2025) y "El precio de la fama" (2026).

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