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Murió el actor Nicholas Brendon

Por AP

Marzo 22, 2026 03:00 a.m.
A
Murió el actor Nicholas Brendon

Nicholas Brendon, un actor conocido sobre todo por su papel en la serie de televisión "Buffy the Vampire Slayer", murió. Tenía 54 años.

La familia de Brendon anunció la muerte en un comunicado publicado en sus cuentas de redes sociales el viernes. Indicaron que murió mientras dormía por causas naturales, pero no dijeron dónde ni cuándo.

Brendon interpretó a Xander Harris, un amigo cercano del personaje principal Buffy, en "Buffy the Vampire Slayer", una serie que se emitió de 1997 a 2003. La serie que comenzó en la cadena WB y luego pasó a UPN, trataba sobre cazavampiros, encabezados por la adolescente Buffy, que combatían a una amplia variedad de demonios, hombres lobo y otras fuerzas oscuras, mientras también afrontaban la vida en la escuela secundaria.

"Buffy the Vampire Slayer", basada en la película del mismo nombre, nunca recibió muchos premios, pero muchos críticos la han citado como uno de los programas más influyentes en la historia de la televisión.

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Sarah Michelle Gellar, quien interpretó a Buffy en la serie, publicó una foto suya con Brendon en Instagram el sábado.

"Te vi, Nicky", escribió. "Sé que estás en paz, en esa gran mecedora en el cielo".

Su familia dijo que, aunque Brendon "había tenido dificultades en el pasado", estaba medicado y en tratamiento para manejar su diagnóstico y se mostraba "optimista sobre el futuro". 

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