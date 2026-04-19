Natalie Portman espera su tercer hijo: "Estoy muy agradecida"
A los 44 años, Natalie Portman espera su tercer hijo con su pareja Tanguy Destable.
La actriz le dijo a Harper's Bazaar que está "muy agradecida" de dar la bienvenida a un hijo con su pareja, Tanguy Destable, de 45 años, un productor francés de música electrónica conocido por su nombre artístico, Tepr.
"Tanguy y yo estamos muy emocionados", dijo Portman. "Simplemente estoy muy agradecida. Sé que es un privilegio y un milagro".
Los representantes de Portman no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios enviadas por correo electrónico.
La actriz comparte dos hijos mayores, su hijo Aleph, de 14 años, y su hija Amalia, de 9, con su exesposo Benjamin Millepied. Portman y Millepied se divorciaron en 2024.
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Portman ha hablado de cómo creció siendo hija de un médico especialista en fertilidad. Portman le comentó a Harper's Bazaar: "Crecí escuchando lo difícil que es quedar embarazada". Agregó: "Tengo a muchas personas a las que quiero que lo han pasado muy mal con eso, así que también quiero ser respetuosa al respecto. Es algo tan hermoso y alegre, y también no es algo fácil".
También señaló que se siente bien físicamente, con "más energía de la que pensé que podría tener".
Los próximos proyectos de Portman incluyen "The Gallerist", de Cathy Yan, sobre una inusual aventura en el mundo del arte, y "Good Sex", de Lena Dunham, en Netflix.
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