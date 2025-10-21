Nicki Nicole y Lamine Yamal: romance en las gradas del Barcelona

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Nicki Nicole disfruta de las mieles del amor y de los primeros meses de romance con su novio, el futbolista del Barcelona Lamine Yamal, quien le dedicó un gol a su novia, la cantante argentina, mayor que el futbolista siete años.

A dos meses de darse a conocer el romance, la pareja ya ha dado mucho de qué hablar, pues han sido captados muy acaramelados en lugares públicos, además, en redes han compartido fotos juntos.

Durante el partido de la jornada 3 de la Liga de Campeones entre el Barcelona y el Olimpiacos, Lamine Yamal protagonizó un gran partido donde además se lució con su novia quien lo observaba desde las gradas del Estadi Olímpic Lluís Companys y a quien le dedicó el penal que cobró de manera excelente.

Tras una ejecución impecable, el delantero se acercó al córner a festejar donde realizó su característico gesto de "colgarse la corona", celebró con sus compañeros de equipo y mandó un beso a la tribuna, entonces, las cámaras enfocaron a su novia, Nicki Nicole.

Tras este momento, el futbolista fue cuestionado por Europa Press sobre su regreso a la cancha tras sufrir una lesión, pero además sobre el buen momento que vive con la cantante argentina.

Un debut oficial como pareja después de tres meses de discreta relación, sobre el que el jugador se mostró tímido y discreto en su reaparición ante las cámaras de sin la compañía de la cantante, con quien sí llegó al estadio.

"Estoy bien" confesó cuando se le preguntó por su felicidad con Nicki, evitando dar detalles sobre su historia de amor que tiene emocionados a los seguidores de ambos.

Al parecer la relación va viento en popa, pues se sabe que la artista ya conoce al hermano menor del futbolista, Keyne, de 3 años de edad.