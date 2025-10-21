Accidente fatal: Furgón escolar impactado en Chile

SANTIAGO (AP) — El ministro de Seguridad de Chile, Luis Cordero, anunció el martes que el gobierno presentará una querella por homicidio contra dos delincuentes que chocaron su vehículo contra una furgoneta escolar mientras huían de un asalto, dejando a un niño de 10 años fallecido y otros siete heridos, entre ellos cinco niños.

Los hechos se produjeron la víspera cuando el furgón escolar fue impactado por un automóvil que huía de la persecución de un hombre de civil que se había hecho pasar por policía tras presenciar un asalto en la comuna de Recoleta, en la región Metropolitana de Santiago.

"Dos delincuentes se encontraban realizando robos con violencia en el sector y, al darse la fuga, lamentablemente, colisionaron un vehículo que transportaba menores de edad", indicó Carabineros.

El accidente resultó en la muerte de un niño de 10 años y otros siete heridos con lesiones de diferente consideración, entre ellos cinco alumnos de enseñanza básica. Pese a la gravedad de las heridas, todos se encuentran fuera de riesgo vital.

Según dijo a los periodistas Cordero, el Estado procesará a los dos ocupantes del automóvil —dos chilenos de 28 y 31 años con un extenso historial de antecedentes policiales— por homicidio, mientras evalúa posibles medidas en contra del civil que persiguió a los delincuentes.

"Aparece un tercer vehículo de una persona de 76 años que al parecer, haciéndose pasar por policía, pone una baliza después de que ocurre el robo", describió el ministro.

El hombre, quien ya contaba con antecedentes policiales como por porte ilegal de armas y ya se había hecho pasar por policía en otras ocasiones, llegó a ser detenido por usurpación de funciones, pero fue liberado poco después bajo medidas cautelares solicitadas el martes por la fiscalía.

"El Ministerio Público lo ha mantenido en citación, sin embargo, nosotros estamos recopilando antecedentes para poder tener un poco más de claridad, especialmente por la usurpación de funciones en el caso de la función policial", indicó Cordero.

La querella anunciada por el titular de Seguridad se produce poco después de que el presidente Gabriel Boric anunciara que "el Estado a través de todas sus instituciones hará valer el derecho y la justicia".

"La muerte de un niño y puesta en riesgo de otros en un choque a un furgón escolar provocado por dos delincuentes (ambos ya detenidos) desgarra el alma de Chile", dijo Boric en su cuenta X.