¿Cómo influyen las remesas en la economía de México?

Las remesas son una actividad que moviliza dinero por parte de los mexicanos que están en el exterior para sus familias. Por ejemplo, los envíos de dinero de Estados Unidos a México se han consolidado como el principal motor para la economía nacional.

Algo tan sencillo como una transferencia, ahora constituye una inyección de capital extranjero al país, generando un impacto multifacético y clave. El volumen de las remesas se ha incrementado con el paso del tiempo, dejando atrás a las divisas procedentes de las exportaciones de petróleo o el turismo, demostrando el papel que tienen en el bienestar de los hogares en México.

El impulso para el consumo y bienestar de las familias mexicanas

El efecto más evidente de las remesas es a nivel microeconómico, en otras palabras, en los hogares donde se reciben. Muchos de estos ingresos tienen como objetivo cubrir las necesidades básicas, tales como vivienda, educación, salud y alimentación. Es un gasto que permite aumentar la calidad de vida de las familias en México, combatir la pobreza y reducir la desigualdad en las comunidades de migrantes.

Cuando se adquieren bienes o servicios con remesas, se introduce dinero a la economía nacional, lo que colabora con los medianos y pequeños comercios, generando un efecto positivo en la cadena de producción nacional. El envío de dinero procedente del extranjero a México es un seguro económico para las familias, permitiéndoles lidiar con la crisis económica o superar desastres naturales.

Un colchón de divisas gracias a las remesas

Desde el punto de vista macroeconómico, las remesas son protagonistas a la hora de conservar la estabilidad financiera del país. Son una constante y robusta fuente de divisas extranjeras, tales como el USD o el EUR, que entran a México. Se trata de un flujo de activos que puede combatir el déficit en la balanza de pagos, aumentando las reservas internacionales que se encuentran en el Banco Central de México.

Mientras mayor es el ingreso de dólares, más fácil es conservar un tipo de cambio estable, algo clave para combatir la inflación y hacer más sencillas las actividades comerciales. En momentos de incertidumbre, las remesas son una solución para obtener ingresos externos.

Barreras y potencial para invertir

Aunque el consumo es primero, las remesas tienen un potencial para el desarrollo industrial, algo que se discute constantemente. En una menor medida, pero presente, la inversión, ya sea para adquirir terrenos, crear comercios familiares o mejorar inmuebles, puede pasar a ser un activo rentable.

Pero, un desafío clave es canalizar este tipo de recursos para proyectos más grandes, es decir, aquellos que generen una alta tasa de empleos. Algunos programas, tal como el 3x1 para los migrantes, tienen como objetivo invertir en la comunidad, haciendo que el gobierno triplique la cantidad que aportan los migrantes para construir obras sociales.

En general, las remesas son una fuente de ingresos para la economía de México. Su papel va desde la lucha contra la pobreza hasta la mejora de las finanzas nacionales por medio de la entrada de divisas extranjeras.