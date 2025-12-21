NUEVAS CARAS EN LOS ARCHIVOS EPSTEIN

CIUDAD DE MÉXICO.- El pasado 3 de diciembre, los demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos publicaron una serie de fotografías y videos inéditos de la isla privada del magnate financiero Jeffrey Epstein, "Little Saint James", revelando detalles inquietantes y nuevos rostros implicados.

En las imágenes publicadas se pueden ver diferentes habitaciones del complejo, como dormitorios y baños, además de una peculiar sala con una silla de dentista y máscaras colgadas en las paredes, levantando un sinfín de especulaciones por parte de usuarios en redes sociales.

Desde líderes políticos y figuras de la realeza hasta cantantes y celebridades de Hollywood, los archivos del delincuente sexual fallecido en 2019 en su celda de prisión, Jeffrey Epstein, han revelado nuevos rostros de personajes que mantuvieron vínculos con el millonario neoyorquino.

El actual presidente de EU, Donald Trump, aparece en distintas fotografías de eventos sociales, incluyendo fotos con mujeres no identificadas y en reuniones en sus clubes de Florida y Nueva York. Tras ser cuestionado por ellas, el mandatario respondió que "no son gran cosa", ya que "hay cientos de personas que tienen fotos con él".

En los últimos días también se han publicado fotos de Bill Clinton, expresidente de los Estados Unidos, junto a Epstein y su colaboradora y pareja sentimental Ghislaine Maxwell, así como imágenes de él en un jacuzzi con una persona cuyo rostro fue censurado.

El nombre del magnate estadounidense y cofundador de Microsoft Bill Gates también se ha visto envuelto en las fotografías, así como el director de cine y actor Woody Allen, quien generó gran revuelo entre internautas de redes sociales, quienes aseguran estar "decepcionados" por su aparición.

En las imágenes publicadas este viernes de los documentos desclasificados, aparecen nuevas celebridades, entre ellas el vocalista principal de The Rolling Stones, Mick Jagger, junto al presidente Bill Clinton y Epstein. Además resaltan varias fotos de la estrella del pop Michael Jackson junto al pederasta norteamericano.