Jake Paul, con doble fractura de mandíbula; reta a "Canelo"
A través de sus redes sociales, el Youtuber compartió una radiografía
Este viernes Anthony Joshua noqueó al Youtuber Jake Paul en una pelea en la que el joven creador de contenido escaló hasta la categoría de peso pesado para enfrentarse a uno de los mejores del mundo.
Con un derechazo directo al rostro, el británico mandó a la lona al estadounidense y lo dejó con una doble fractura de mandíbula.
El excampeón unificado de peso pesado en OMB, FIB y AMB lo mandó a la lona en repetidas ocasiones a Jake Paul, quien volvió a caer en una pelea contra "un boxeador de verdad", ya que se lo ha acusado de tener victorias "falsas" por pelear contra luchadores más viejos que él o de artes marciales mixtas.
A través de sus redes sociales, Jake Paul compartió una radiografía en la que "presume" su doble fractura de mandíbula. Sin embargo, aprovechó para retar a Saúl 'Canelo' Álvarez.
"Doble mandíbula rota. Dame a 'Canelo' en 10 días", publicó el más joven de los hermanos Paul.
Esta no es la primera vez que Jake Paul reta a 'Canelo', aunque el tapatío no le ha hecho caso.
