Jake Paul, con doble fractura de mandíbula; reta a "Canelo"

A través de sus redes sociales, el Youtuber compartió una radiografía

Por El Universal

Diciembre 20, 2025 11:01 a.m.
A
Foto: AP

Foto: AP

Este viernes Anthony Joshua noqueó al Youtuber Jake Paul en una pelea en la que el joven creador de contenido escaló hasta la categoría de peso pesado para enfrentarse a uno de los mejores del mundo.

Con un derechazo directo al rostro, el británico mandó a la lona al estadounidense y lo dejó con una doble fractura de mandíbula.
El excampeón unificado de peso pesado en OMB, FIB y AMB lo mandó a la lona en repetidas ocasiones a Jake Paul, quien volvió a caer en una pelea contra "un boxeador de verdad", ya que se lo ha acusado de tener victorias "falsas" por pelear contra luchadores más viejos que él o de artes marciales mixtas.
A través de sus redes sociales, Jake Paul compartió una radiografía en la que "presume" su doble fractura de mandíbula. Sin embargo, aprovechó para retar a Saúl 'Canelo' Álvarez.
"Doble mandíbula rota. Dame a 'Canelo' en 10 días", publicó el más joven de los hermanos Paul.
Esta no es la primera vez que Jake Paul reta a 'Canelo', aunque el tapatío no le ha hecho caso.

