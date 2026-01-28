OCESA aclara acusaciones del Army mexicano sobre reventa de boletos

CIUDAD DE MÉXICO, enero 28 (EL UNIVERSAL).- OCESA decidió responder directamente al ARMY mexicano tras las acusaciones de fraude, colusión con revendedores y presunta entrega de boletos físicos por fuera de los canales oficiales que han circulado en redes sociales.

Las sospechas sobre una supuesta red de reventa interna salieron a relucir hace unos días, durante la preventa y venta de boletos para los conciertos que BTS ofrecerá en la capital mexicana.

Varias fans se quejaron públicamente de fallas en el sitio web de Ticketmaster, precios dinámicos, boletos agotados en minutos y posterior reventa a más del triple del costo original; quejas que llegaron hasta Palacio Nacional y la Profeco.

Este miércoles, en conferencia de prensa, Fernanda Martínez, directora de Comunicación de OCESA, hizo frente a los señalamientos. Aseguró que no existe una manera en la que los operadores puedan quedarse con boletos o vender una cantidad ilimitada a los revendedores, pues sus protocolos de seguridad no lo permiten

"Hay candados dentro del sistema de taquillas. No pueden vender otro boleto que no sea el que está habilitado para la venta. Ticketmaster, como proveedor de servicios, pone el sistema; pero las taquillas son responsabilidad de los inmuebles. No hay forma en la que la gente en la taquilla tenga acceso a algo que la boletera no da acceso", explicó.

Sobre la filtración de datos de supuestos revendedores que los fans de la banda hicieron, Martínez reveló que fue una de las afectadas, pues la señalaron de estar coludida con la reventa ilegal, únicamente por trabajar en la empresa; sin embargo, asegura que esto no es cierto.

Asimismo, afirmó que, aunque pudiera recopilarse una lista de personas acusadas de estas prácticas, para OCESA es imposible investigarlo por cuenta propia, ya que se trata de un asunto legal que corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública.

Ante las acusaciones sobre precios dinámicos durante la preventa de BTS, Juan Núñez, subdirector de operaciones del Palacio de los Deportes, explicó que en la mayoría de los eventos, los costos son definidos por los propios artistas y sus equipos, sin intervención de OCESA ni Ticketmaster.

Para el caso de la banda surcoreana, fueron ellos los que fijaron los precios, los cuales fueron publicados 24 horas antes de que salieran a la venta.

"El precio de los boletos los define el artista. Normalmente, en giras globales, liberan los precios de forma coordinada en todos los países. BTS se comunicó de forma coordinada a nivel global; incluso el mapa se publicó 24 horas antes", dijo.

Otro motivo de descontento de las ARMY fue la cancelación de accesos ya vendidos. En redes sociales, varias fans denunciaron que sus boletos fueron cancelados horas después de haber realizado el pago en Ticketmaster; algo para lo que también existe explicación legal.

Martínez confirmó que esto sí puede ocurrir, pero únicamente cuando se tiene sospechas de fraude por parte de los mismos usuarios.

"Ticketmaster tiene mecanismos antifraude. Si detecta un mal uso, por ejemplo: si con tu nombre haces tres o cuatro compras, solo es válida la primera y las demás se cancelan. Si es una tarjeta robada o clonada, se cancela. Si una tarjeta se prestó a varias personas y cada una quiso comprar cuatro boletos, se cancelan todos porque no sabemos qué pasó", finalizó.

BTS llegará a la CDMX los próximos 7,9 y 10 de mayo; sin embargo el panorama es un tanto agridulce. Por un lado, los seguidores celebran su regreso a los escenarios, mientras que por otro su decepción por quedarse fuera de los conciertos sigue (y seguirá) creciendo.