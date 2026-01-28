Tratamientos de fertilidad en México crecen 56% en una década

CIUDAD DE MÉXICO, enero 28 (EL UNIVERSAL).- Los servicios especializados de atención a parejas con problemas de infertilidad crecieron un 56% en la última década, estimó Eva Bonifacio, médica y vocera del Centro Especializado de la Mujer y la Pareja Infértil (CEMPI).

"Las clínicas que se especializan en fertilidad han aumentado el número de pacientes atendidos durante los últimos años. En México, se realizan cerca de 30 mil tratamientos de fertilidad al año actualmente. En los años 80s y 90s solamente un 10% de las parejas con estos problemas buscaban apoyo especializado y esto ha aumentado drásticamente", apuntó.

De acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), se estima que 1.4 millones de parejas en México tienen problemas de infertilidad. En el sector público hay pocas cifras y no actualizadas al respecto.

El Instituto Médico del Seguro Social (IMSS) señaló que en 2017 un promedio de 12 mil parejas recibía tratamiento contra la infertilidad en la Unidad de Biología de la Reproducción del Hospital de Gineco Obstetricia No. 3 de "La Raza", en su mayoría tratamientos de fertilidad de baja complejidad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En 2015 el Instituto Nacional de Perinatología reportó que el 60% de los pacientes de infertilidad recibían tratamiento de baja complejidad como coito programado.

El otro 40%, tenían tratamientos de inseminación artificial intrauterina o tratamientos de fertilidad de alta complejidad como fertilización in vitro. De las 250 pacientes que eran tratadas al año con fertilización in vitro el 30% a 40% lograban el embarazo.

Para Bonifacio, las razones por las que los tratamientos de fertilidad han crecido son multifactoriales, las más destacadas son el deterioro en los hábitos alimenticios, aumento en el consumo de alimentos procesados y ultraprocesados.

Además, la falta de actividad física y sedentarismo; alteraciones hormonales, endometriosis, así como embarazos a mayor edad, ya que en décadas pasadas las parejas buscaban hijos entre los 20 y 25 años y ahora el promedio de edad de esta búsqueda subió de 30 a 35 años.

"Hay población que desconoce que los óvulos y espermatozoides pierden calidad y capacidad de embarazo con el aumento en la edad", anotó.

Bonifacio tiene la convicción de que en el sector privado las personas pueden encontrar solución a estas problemáticas a costos más accesibles, al considerar que antes los precios eran muy elevados comparados a los actualmente existentes y mejor aún, hoy se cuentan con más y mejores métodos de pago para poder liquidar este tipo de servicios, sin mencionar una mayor experiencia y mayores probabilidades de éxito.

"Con una orientación adecuada, la infertilidad puede tratarse, primero realizando un diagnóstico adecuado y personalizado de la pareja y después valorar qué tipo de tratamiento es el más indicado, de los cuales existen procesos de baja complejidad como lo es el coito programado e inseminación artificial intrauterina y alta complejidad refiriéndose a fertilización in vitro (FIV)", añadió la doctora experta.

Finalmente, para prevenir esta problemática el Centro Especializado en la Mujer y la Pareja infértil (CEMPI) recomendó realizar cambios en el estilo de vida, tener una mejor alimentación junto con actividad física, evitar el consumo de alcohol y tabaco. Además de realizar revisiones de salud reproductiva oportunas con un especialista en el tema.